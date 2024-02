“No dormí nada”: Paola Jara se llevó tremendo susto por un intruso en su habitación

Paola Jara tuvo algunas dificultades para poder dormir durante su estadía en Estados Unidos, ya que a través de sus historias de Instagram le contó a sus seguidores que había un intruso en su habitación, algo que la mantuvo despierta durante gran parte de la noche. Incluso llegó a pensar que todo el asunto se trataba de algo paranormal.

La cantante suele compartir todo tipo de detalles de su vida en las redes sociales, desde su faceta como artista dejando ver las fechas de sus presentaciones y adelantos de sus temas y colaboraciones, hasta aspectos más orientados a su vida en pareja y a su marca de ropa.

Sin embargo, también le gusta compartir con sus fans algunas anécdotas tanto reflexivas como divertidas, sacándole algunas risas o brindándole consejos en el proceso.

Y en su más reciente viaje a Estados Unidos no fue la excepción, ya que si bien está en el país norteamericano para figurar como una invitada que participará en una presentación musical, otro tipo de temas salieron a la luz.

A través de una historia, Paola Jara le compartió a sus seguidores que se llevó un buen susto al escuchar algunos ruidos extraños en su habitación, grabando una historia en la que efectivamente se podían oír algunos ruidos provenientes del ducto de ventilación de la habitación.

Mientras la cantante grababa, una de sus compañeras se aventuró a alumbrar el ducto de ventilación con su teléfono para ver si notaba algo raro, mientras Jara le decía a sus seguidores: “auxilio, nos están espantando aquí”.

Paola Jara tiene su teoría sobre el invasor en su habitación

Si bien se le puede escuchar a la colombiana decir que cree que alguien o algo la está espantando en su cuarto, en un breve texto sobre la historia dejó entrever que tiene otra teoría un poco más probable sobre esto.

“Anoche no dormí nada porque sonaba algo en los aires y ellas no me creyeron, y estábamos aquí chismoseándo y volvió a sonar. Jajajaja auxilio, serán ratones?”, escribió Paola Jara en la historia de Instagram.