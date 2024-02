¿No es rentable? Paola Jara contó por qué no hace ropa para hombres

Paola Jara le contó a sus seguidores que hay una razón de peso que ha considerado para no hacer prendas de ropa que puedan usar los hombres, limitando su marca de indumentaria deportiva al público femenino, y destacando que si bien en su momento lo intentó, hubo un gran inconveniente en el camino.

La cantante suele compartir con frecuencia varios detalles de su vida como artista, publicando avances de sus nuevos temas y las fechas de sus presentaciones, además de hacer comentarios sobre sus lanzamientos y colaboraciones con otros grandes artistas de la música popular, tanto en Colombia como en otros países.

Puede leer: “Con final feliz”: Paola Jara le da papaya a Jessi Uribe en clase personalizada de gimnasio

Sin embargo, la joven ha dejado claro que la música no es su único medio para conseguir dinero, ya que desde hace un tiempo ha sacado adelante su propio emprendimiento de ropa, enfocándose en la indumentaria deportiva como leggings, sujetadores deportivos, buzos y otro tipo de prendas similares.

Con frecuencia, Paola Jara viste varios de los modelos de su marca, tanto para protagonizar sus rutinas de ejercicio en las redes sociales, hasta para salir a hacer varias diligencias de su día a día, demostrando el compromiso que tiene con su negocio.

Y a propósito de esto, un fanático de la intérprete de ‘Lo que no sirve, estorba’ decidió hacerle llegar un mensaje en relación a su marca de ropa, invitándola a sacar una línea de ropa para hombres.

Ante esto, Jara le recordó a sus seguidores que hace un tiempo se aventuró a sacar un línea exclusiva para hombres: “yo en PJ saqué una colección”.

Lea también: “No hay que ser solapado”: Jessi Uribe le mandó fuerte mensaje a esposos que descuidan lo que tienen en la casa

¿Cómo le fue a Paola Jara con la colección para hombres?

En la misma historia, la cantante dejó entrever que la recepción en la línea para caballeros no resultó ser tan exitosa como ella esperaba, dando a entender que no se vendieron muchas prendas: “ay, no, defintivamente los hombres no compran. Los hombres no son tan antojados como nosotras las mujeres”.

Sin embargo, Paola Jara no descartó volver a incursionar en el mundo de la moda para hombres, dejando una pequeña ventana abierta para sus fanáticos masculinos: “de pronto más adelante, no sé. Pero por el momento perdón, solo mujeres”.