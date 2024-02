Error en ‘La Casa de Los Famosos’ salpicó a Diomedes Díaz

En la más reciente edición de ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia se vivieron muchas emociones ya que se llevó a cabo el anhelado “Cara a Cara” en el que cada uno de los participantes llaman a uno de sus compañeros y darle los motivos por los que lo nomina para ponerlo en riesgo de salir de competencia.

Durante la actividad más de uno del equipo Infierno recalcó que su decisión no se debía a un complot, para evitar decisiones como en la nominación pasada que derivó en la anulación de sus votos. Cada uno de los 20 concursantes en pie fueron pasando elevando sus votos inesperados que sorprendieron a más de uno.

Sin embargo, en este tipo de actividad uno de los más esperados es el actor Omar Murillo, más conocido como ‘Bola 8′, ya que nunca deja una respuesta corta cuando es nominado y contrataca con todo su arsenal. Minutos antes de terminar el programa lo llaman para anunciar quién era su nominado escogiendo así a Juan David Zapata.

“Si las miradas mataran ahora estaría en el cielo. He visto unas miradas macabras hacia mí que yo digo: ¿será que le caigo mal a Juan David? Pero igual no importa porque nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero lo que sí te puedo decir Juan David es que, tengo un orgullo maravilloso por el pueblo antioqueño, y no veo esa representación en ti de berraquera, y veo en ti que siempre tratas de irte al árbol que más sombra da. Te voy a dar un consejo: en la vida la independencia te puede llevar lejos”

El participante respondió, pero su primer argumento ante los señalamientos de Omar Murillo lo llevaron a citar una frase de la cual en el momento no identificó de la manera correcta confundiendo así a Juan Gabriel con Diomedes Díaz.

“Como decía Diomedes, lo que se ve no se pregunta. Y ahí tenemos un claro ejemplo de quien es el que se acerca al árbol más sombra le dé. No necesito estar de pantalla en pantalla diciendo quien soy porque eso lo reflejo, si mi mirada no te gusta o te molesta, pues no sé cómo mire yo. Siento que eres el único que ha pensado eso y nada”

