El ‘Flaco’ Solórzano volvió a Cali después de 35 años y quedó triste por situación medioambiental; ¿Qué dijo?

Con 60 calendarios sobre su espalda, el reconocido actor Fernando Solorzano, mejor conocido como ‘El Flaco’, decidió, desde hace ya varios meses, tomar una decisión radical en su vida, dejar atrás la ciudad de Bogotá que lo acogió durante más de tres décadas y volver a su tierra natal, Cali. La vuelta a su tierra le ha traído varios interrogantes, y dentro de ellos el asombro que le provocó el ver que algunos animales que veía en su infancia, ya casi no están presentes en este territorio.

El ‘Flaquito’, como cariñosamente lo reconocen muchos a nivel Latinoamérica, aprovechó la retentica que tienen sus personajes como: ‘Óscar Cadena’ en ‘El Chema’, ‘Franklin’ en ‘El Secretario’, o ‘Braulio Bermúdez’ en ‘Las Muñecas de la Mafia’; para conectar aún más con sus fanáticos, hecho que le ha permitido acumular una vasta comunidad en TikTok, plataforma en la que acumula casi 500.000 seguidores, y en donde expresó su preocupación al notar que en ‘la sucursal del cielo’, ya casi no se observan torcazas y lagartijas.

“Cuando yo era niño, cuando yo era joven, lo que había en cali eran torcazas. (...) Cuando fui a Bogotá por primera vez, lo que más se me hizo raro de la ciudad, fue ver que en todos los parques hay un ‘pajarito’ pequeñito, lo que me hacía extrañar la torcaza. (...) Yo viví 35 años de mi vida en Bogotá, ahora volví a la ciudad de Cali. (...) Otra cosa que también he notado es que ya no hay lagartijas”, expresó Solorzano, palabras con las que se identificaron muchos internautas.

“En Cali hay una plaga de gavilanes que está acabando con los nidos de torcazas y de aves amarillas”, “Las torcazas solo están en los barrios populares”, “Desde que se dejó de cultivar soja y frijol, las torcazas emigraron a otros lugares”, y “Los gatos son enemigos de las torcazas”, fueron algunas de las reacciones.

