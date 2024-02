“Tengamos empatía”: Daniela Ospina le respondió a quienes la critican por cómo cría a su bebé

Daniela Ospina no se quedó callada ante las diversas críticas que ha recibido en relación a la crianza de su nuevo hijo, Lorenzo, aprovechando una pregunta de una seguidora para enviarle un mensaje contundente a quienes le hacen comentarios negativos. También aprovechó para hablar de otros aspectos de su nueva etapa como mamá.

La empresaria suele compartir todo tipo de contenido en relación a su nueva etapa maternal, publicando una gran cantidad de fotos y videos de su nuevo bebé en distintas sesiones de fotos, pasando por hablar sobre algunas anécdotas de este proceso hasta publicar contenido divertido al respecto.

Puede leer: ¿No le gustó? Gabriel Coronel se sinceró sobre su paternidad junto a Daniela Ospina

Y a propósito de los mensajes que le envían sus seguidores, la modelo también suele realizar dinámicas para interactuar con ellos a través de sesiones de preguntas y respuestas en Instagram, aprovechando la oportunidad para aclarar dudas que ellos tengan sobre distintos temas.

Sin embargo, desde que nació Lorenzo las preguntas en relación al bebé y cómo ha estado enfrentando algunos retos de la maternidad son las que más presencia tienen, razón por la cual Daniela Ospina aprovecha para hablar un poco de su experiencia en este tema.

Y es precisamente por este asunto que la colombiana ha dejado entrever que ha recibido algunos mensajes negativos en el proceso, compartiendo un mensaje en una de sus historias de Instagram para hacer un llamado con el fin de que sus seguidores a que tengan más empatía.

“Este mensaje es para todas las que me envían un mensaje de, cómo hiciste, qué mala que lo hiciste, por qué lo hiciste, está muy chiquito... Recuerden que es muy fácil hablar, pero es bien difícil ponerse en los zapatos de otras personas, todos estamos lidiando nuestras propias batallas, algunas más grandes que otras, sé respetuosa y sobre todo tengamos empatía”, redactó en una historia de Instagram.

Lea también: Daniela Ospina confirmó con orgullo que Salomé, su hija con James, por fin decidió seguir sus pasos

Daniela Ospina habló sobre un par de detalles de su bebé

Además de hacer un llamado a la reflexión a sus seguidoras, la empresaria también aprovechó esta dinámica para hablar sobre algunos detalles de su bebé y la manera en que ha estado llevando este proceso.

Comenzando con el hecho de que ya no amamanta a Lorenzo, indicando que disfrutó mucho el proceso mientras duró: “ya no toma senito, fueron meses maravillosos donde disfruté de haberlo logrado”.

Finalmente, Daniela Ospina habló sobre el uso del chupete, indicando que si bien hay muchas personas que le recomiendan no usarlo, a su hijo sí le gusta: “desde que no le hagamos daño a nadie, todo es válido. Ojalá todo fuera tan perfecto como quisiéramos. A salo no le gustó el chupo, a Lorenzo sí le gustó, al pediatra tampoco le gusta, a los papás de Lorenzo sí”.