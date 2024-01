“Son idénticas”: Daniela Ospina enseñó en redes el parecido que tiene con su hija

Hace una década, Daniela Ospina tuvo el privilegio de encontrarse con el amor más significativo de su vida al convertirse en madre de Salomé. Desde ese momento, su existencia ha encontrado un propósito y ha dejado claro que la pequeña es la piedra angular de todos sus esfuerzos.

En su perfil de Instagram, la empresaria, siempre que tiene la oportunidad, comparte el profundo amor que siente por su hija. Aunque ahora también es madre de Lorenzo, su primer amor, el de Salomé, es inigualable.

Le puede interesar: “Igualito al papá”: Lorenzo, hijo de Daniela Ospina, enterneció las redes con video de sus primeras risitas

Por tanto, siempre que puede, Daniela muestra no solo el crecimiento de su hija, sino también los logros que alcanzan juntas. Destaca especialmente el sorprendente parecido físico que comparten, ya que con el paso del tiempo, Salomé se asemeja cada vez más a su mamá.

Los comentarios elogiosos no se hicieron esperar, ya que muchos quedaron sin palabras al ver la belleza de la madre e hija en una cita especial. Esta salida exclusiva entre ambas reveló no solo sus looks, sino también la complicidad y originalidad que comparten.

Con expresiones de amor, Daniela Ospina dedicó unas conmovedoras palabras a su hija mayor: “Eres la historia más bonita que he escrito en mi vida. TE AMO SALITO”. La publicación resaltó la belleza y originalidad de ambas, especialmente el sorprendente parecido en el peinado que Salomé eligió, idéntico al de su madre, y el tono de cabello que, a juicio de muchos, las hacía ver como hermanas.

Los miles de seguidores de Daniela Ospina aplaudieron el desarrollo de Salomé, destacando su crecimiento y belleza. Los elogios hacia la joven no se hicieron esperar, resaltando su ternura, belleza, y talento para el arte. “Que hermosa está tu hija, son idénticas”, mencionaron en la plataforma digital.