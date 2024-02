El exfutbolista Fredy Guarín sigue dando de qué hablar con su vida sentimental, puesto que desde que terminó su relación con la modelo y empresaria, Andreina Fiallo, madre de sus dos hijos mayores, Daniel y Danna, para involucrarse sentimentalmente en una fallida relación con Sara Uribe con quien tuvo a su tercer hijo Jacobo, ahora, dejó inquietos a sus seguidores por haber publicado una romántica fotografía junto a su pareja Pauleth Pastrana y a las pocas horas, eliminarla.

En medio de sus escándalos por sus excesos, Guarín también ha mantenido un noviazgo poco estable, ya que en el 2023 había terminado con Pauleth, pero tras decidir darse una segunda oportunidad, la pareja se ha dejado ver feliz y firmes con el amor que demuestran en redes sociales.

Lea también: ¿Se arrepintió? Fredy Guarín eliminó publicación en la que anunciaría matrimonio con su novia

Por su parte, Fredy causó sensación en Instagram tras compartir una fotografía cenital en la que se le ve con una copa en la mano mientras en la otra sostenía a su pareja quien lucía una piedra preciosa en el que sería su anillo de compromiso.

Sus seguidores no tardaron en felicitarlo por lo que sería la mejor manera de confirmar su amor con la empresaria, por lo que a las pocas horas, el futbolista se arrepintió de su publicación y dio de baja la instantánea, por lo que sus fans quedaron con la duda de lo sucedido, ya que algunos aseguran que la eliminó de su feed para mantener su vida amorosa en privado, y otros mencionan que de seguro no se trataba de un anillo de compromiso y que no hay indicios de boda, por lo que prefirió evitar las especulaciones.

Lea también: “A un hombre no se le trata así”, Guarín reapareció muy alterado y denunció que no lo dejan entrar a su casa

Por su parte, en las redes sociales de Pauleth no se encuentran fotografías junto al exfutbolista, por lo que dejan en ascuas a sus fans sobre cómo llevan actualmente su relación y si próximamente sonarán campanas de boda.