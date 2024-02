“Casi me muero”, Nanis Ochoa contó el susto que pasó luego de la cirugía estética que se realizó

La expresentadora de ‘Lo Sé Todo’, Daniela, más conocida como Nanis Ochoa se ha ganado el cariño de sus seguidores por su personalidad, belleza y seguridad en ella misma, puesto que a pesar de los cambios que ha tenido en su vida en cuando a su carrera como presentadora y el fin de su relación con el cantante de música popular, Juan Pablo Navarrete, sigue enfocada en sus proyectos.

La modelo había dado a conocer la cirugía estética que se realizó en sus costillas para disminuir su cintura con una leve modificación de sus costillas, donde le cambiaron la curvatura de las mismas para lograr el famoso reloj de arena.

Luego de varios meses de su polémica intervención, dejó saber a sus seguidores que a pesar de en su momento haber revelado que su recuperación hbaía sido rápida y sin dolor, contó la verdad sobre el tema:

“Como les parece que casi me muero... imagínense que tuve una cirugía el 30 de enero y los primeros tres días el dolor, pero a los 5 días yo muy berraquita, a los 5 días ya estaba haciendo entrevistas, salí a cenar, a los 8 días ya estaba haciendo videos, fotos. Ese reel que ustedes ven de San Valentín lo hice a los 8 días de cirugía, no me dolía nada, solo si se me pasaba la hora de la medicina”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

“A los 10 días, mejor dicho, yo ya estaba perfecta, ya me quería ir a entrenar como si hubiera pasado ninguna cirugía, cuando se un momento al otro se me empezó a poner el brazo izquierdo rojo y caliente”, comentó la presentadora, además de dejar saber que sus dolencias se debía a una celulitis infecciosa.

Según expertos en el tema, la celulitis infecciosa puede poner en riesgo la vida de manera rápida, puesto que si no se trata, la infección se puede diseminar a los ganglios linfáticos y al torrete sanguíneo, por lo que Nanis estuvo en riesgo. Esto es causado porque tras la rutura de la piel, las bacterias ingresan, producen fiebre, enrojecimiento y sarpullido hinchado.

