“¿Cómo así que luto amoroso?”: Nanis Ochoa le respondió a quienes la critican por no guardarle duelo a su expareja

Nanis Ochoa es presentadora de Lo Sé Todo que se hizo conocida por la polémica en la que el programa en la que se le señaló en vivo de tener una relación con Dani Marín, el cantante de merengue reconocido en el país. Al final, la polémica indicó que todo fue una escena planeada por el programa y pese a todo, Nanis se ha ganado el cariño del público por su sencillez y han empatizado con ella por la historia que vivió con su expareja, Juan Pablo Navarrete, cantante de música popular.

Al parecer, y según declaraciones que ha dado Nanis Ochoa e incluso evidencia que ha grabado, la actriz indicó que su expareja la violentaba, sus seguidores en una ocasión fueron testigos de ello observando como Juan Pablo no le permitía salir de la casa. Después de un tiempo, Nanis decidió terminar su relación y ha mostrado por medio de sus redes sociales que se siente bien viviendo su soltería, pero sus seguidores, le preguntaron si no sentía remordimiento por no guardarle luto a su pareja y superar rápidamente su separación.

A lo anterior, Nanis respondió de una forma contundente, diciendo: “pues yo creo que aún no he superado, pero no puedo aparecer llorando. Y segundo, que si no hay luto, ¿como así que luto?, vestirse de negro, no salir, llorar todos los días, no entiendo a que se refieren. Hay que seguir la vida, hay que seguir trabajado y tengo que salir adelante”.

Desde su separación, Nanis ha indicado que desde su separación ha buscado centrarse en sus hijas y en su vinculo familiar con ellas: “Gracias por haberme cuidado tanto, confirmó que estoy separada. Me duele muchísimo mi hija y mi hogar. Siento que mi alma y mi espíritu necesitaba hablar de este asunto. Estoy tranquila, es un tema doloroso. Quiero también decir que no fueron problemas de infidelidad, no hay una tercera persona. No quiero recibir hojas de vida, quiero enfocarme en mis hijas”.