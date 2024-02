Elianis Garrido reveló cuáles fueron las tristes razones por las que tomó la decisión de ser actriz

A su 36 años, la barranquillera Elianis Garrido se ha convertido en orgullo para su ciudad, gracias a su enorme talento frente a las pantallas, la cual la ha llevado a ser parte del elenco de afamadas telenovelas y programas de entretenimiento como ‘Lo Sé Todo’. Pero no todo ha sido color de rosa en su vida, y recientemente compartió la que fue la emotiva razón por la que decidió enfrentarse a sus problemas y convertirse en actriz.

Este 2024, inició con nuevos rumbos en la vida de Garrido, exprotagonista de ‘Nuestra Tele’, luego de que ella y Nanis Ochoa decidieran dar por terminado su ciclo en el programa de entretenimiento de Canal Uno; ya que después de esta decisión ha estado metiéndole toda a su sueño de vida, su escuela de baile.

De esto y muchos otros aspectos hablaron recientemente con Laura Acuña, quien viajó hasta ‘la arenosa’, para establecer un diálogo ameno con Elianis, conversación en la que la emotividad estuvo presente, en el momento en el que Acuña le preguntó a la costeña por las razones que la inspiraron para dedicarle su vida a las cámaras y los proyectores:

“Quería ser actriz desde el día uno. Yo no tengo conciencia o algún otro pensamiento que ea diferente a querer ser actriz. (...) Crecimos con muchas limitaciones económicas en casa, pero con mucho amor; no había televisión, pero yo veía televisión en la casa de la vecina de al frente y me encantaba Thalía, yo creo que quería ser actriz por Thalía”, expresó la mujer, quien es una fiel hincha del Junior de Barranquilla.

