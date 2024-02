El ‘Tino’ Asprilla hizo llamado para que permitan que “la gente de bien” pueda tener armas en Colombia

La inseguridad en Bogotá no da tregua, y esta temática se ha convertido en una constante en distintos formatos de televisión. Muestra de esto fue la transmisión de ‘La Red Caracol’ de este sábado 24 de febrero, en la que el exfutbolita Faustino Asprilla, realizó unas cuestionables declaraciones asociadas con el porte de armas en el país,

En la última semana, en la capital colombiana se presentaron tres casos que pusieron en la conversación cotidiana el porte legal de armas para ciudadanos del común; empezando por el expolicía que ultimó a dos ladrones en el barrio Santander; seguido del asesinato de un reconocido comerciante en el Parque de la 93; y la muerte de un policía en la Avenida de las Américas, luego de que tratara de evitar un robo.

Este panorama fue llevado a las temáticas del programa de entretenimiento de Caracol Televisión, en el que decidieron preguntarle a varios famosos si estaban de acuerdo con el que la ciudadanía tenga la posibilidad de portar armas de fuego; a lo que ‘El Tino’ contestó: “Totalmente de acuerdo, la gente de bien se tiene que armar. No entiendo por qué los bandidos andan armados y la gente de bien no. (...) Esto no puede seguir así, nos tenemos que armar”.

A las declaraciones del nacido en Tulua, Valle del Cauca, se han sumado distintas figuras políticas, dentro de ellas la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal , quien está de acuerdo con el uso de armas como mecanismo de protección, pensamiento que argumentó recientemente con la frase: ““En Colombia se sigue prohibiendo el porte legal de armas porque la vida de la gente buena no vale nada, aquí vale más la vida del delincuente”.

