“Es mi Karma” Chris Carpentier se refirió sobre su frase “Los 30 segundos antes” en ‘MasterChef’

Chris Carpentier fue durante nueve temporadas uno de los principales jurados del reality de cocina más grande el mundo. Durante todas estas temporadas se llegó a mencionar que el chef chileno era uno de los más exigentes a la hora de evaluar los platos. Luego de especular sobre la salida del chef para la nueva temporada de 2024, el chef confirmó que sí estará y que el que se retiraría del programa sería Jorge Rausch.

Durante las últimas dos temporadas, han salido diferentes comentarios en redes sociales sobre alguna anécdota que han tenido entre los chefs y los famosos participantes. Uno de ellos fue entre el humorista Frank Martínez y Chris Carpentier al mencionarle “Si lo hubiera sacado 30 segundos antes”, refiriéndose a la cocción del pollo, pero lo tomaron de doble sentido. Esto paso al recuerdo de los televidentes y los jurados.

Chris Carpentier se refirió sobre su frase “Los 30 segundos antes” en ‘MasterChef’

Por primera vez el chef se refirió públicamente frente al tema e el podcast ‘Monólogos sn propina’ “Llega uno aMiami y le dicen a uno una foto, y le dicen ‘si se hubiera demorado 30 segundos’, es mi karma de once años de Master Chef’ esa puta frase, y cada vez que lo veo en qué minuto le dije eso”. Esto solo causó más risa entre los humoristas y el público asistente al show en vivo, generando solo risas al recordar el momento.

Comentarios como “La frase más icónica en todos los años que lleva ese programa”, “Grandes momentos de la tv colombiana y este”, “Son geniales, las carcajadas que me sacan no están escritas. Hace tiempo que no me reía así”.