Christopher Carpentier y sus mejores momentos en ‘MasterChef Colombia’

El programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’ llegó a su final teniendo a la actriz Carolina Acevedo como la ganadora de la edición del año 2023 dejando atrás al humorista Adrián Parada junto a las actrices Marianela González y Daniela Tapia en una final que ha sido más que polémica.

Sin embargo, cada exparticipante, así como los jueces y presentadora siguen activo en sus redes sociales desde donde comparten un poco más de su vida lejos del estrés de tiempo en la despensa, los retos y en especial de las cocinas.

El programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’, tuvo dentro de cinco temporadas a Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch como jueces, y este último confirmó días atrás la salida del chileno del reality de RCN. Pero por cinco temporadas Christopher Carpentier le regaló momentos inolvidables a los colombianos con ciertas circunstancias que se dieron delante de los fogones.

Christopher Carpentier contó en una entrevista que el peor plato que ha probado fue hecho por Margalida Castro en una de las primeras temporadas de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

Lo grave del incidente fue que Carpentier es alérgico al ajo y la salsa en el plato que preparó Margalida traía demasiado ajo. Fue un accidente, ya que la actriz no sabía sobre la alergia que padece el jurado.

Lo que hizo que el paso de Margalida Castro por ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se haya hecho más que inolvidable y más cuando el chef Christopher Carpentier de inmediato le cuestionó si era para matar vampiros. Sin embargo, la salsa de Margalida la comparó con una que preparó en la anterior temporada ‘La Cata con Botas’

En el pasado capítulo 58 de la última temporada tenía como eje una nueva caja misteriosa. El humorista Adrián Parada decidió hacer una preparación con el ingrediente protagonista del día que terminó en langostinos apanados en linaza, y en arepas que terminaron siendo nachos. A su plato agregó sofrito, suero costeño y guacamole.

Al momento de pasar al atril ante los tres chefs Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, y escuchar cómo era su preparación la reacción de Christopher Carpentier no se hizo esperar.

Ante esto el chef Jorge Rausch indicó que en Sutamarchán, municipio colombiano que se encuentra situado sobre el ramal de la cordillera Oriental de Los Andes, al occidente del Departamento de Boyacá, hubo mucha presencia de México.

Sin embargo, la disputa siguió, pues de inmediato Nicolás de Zubiria y Claudia Bahamón manifestaron su posición y le increparon con el ejemplo de la colonización a lo que el chef Carpentier no se quedó callado.

“Yo estoy diciendo que respetamos el origen de las recetas. Indistintamente a que se coman en distintos países. No importa que no estén de acuerdo. Lo importante es que tengo la razón”

“No tienes la razón, y ter voy a decir algo estás en riesgo de que no te demos la ciudadanía”

Acto seguido Carpentier tuvo que probar el plato mientras Claudia Bahamón, Nicolás de Zubiria y Jorge Rausch rodearon a Adrián Parada en símbolo de apoyo y llegaron otras palabras de él de manera irónica.

“Este guacamole me lleva a Sutamarchán, frontera con Cancún que se juntan. En todo caso el guacamole está un poquito ácido”

En el capítulo 88 de la reciente temporada había un reto de comensales para preparaciones de calle era la exigencia del día. La presentadora Claudia Bahamón indicó cómo se llevaría a cabo el reto, pues dividió a los 10 finalistas en dos grupos.

Pero la sorpresa era que los tres chefs formarían un tercer equipo para enfrentarse a los cocineros. Y al momento de ellos ponerse su delantal para empezar a trabajar en tacos pasó lo inesperado.

Y es que cómo es sabido cada participante tiene su delantal personalizado en todos los colores de la competencia, al igual que los chefs, pero el del chef Christopher Carpentier, tenía un error, por lo que no dudó en hacer el reclamo delante de las cámaras.

“¿De quién es esto? ¡Yo no me llamo así! Me tocó ponérmelo al revés para demostrare a la gente que ya basta, que tengo un nombre”

— Christopher Carpentier