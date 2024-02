Sandra Muñoz reveló lo que pasó con su relación antes de entrar a ‘La casa de los famosos’

La modelo Sandra Muñoz es una de las celebridades que hace parte de ‘La Casa de los Famosos’, donde sorprendió con la confesión que hizo a su compañera de reality, Johana Velandia, sobre su relación amorosa que marcó un momento muy importante para ella a la hora de aceptar ser parte de las 22 personas que convivirían durante meses en la casa estudio.

La personalidad de Muñoz ha dado de qué hablar entre los participantes el programa porque no ha logrado una conexión con muchos de ellos, situación que no ha sido igual con la comediante Johana Velandia, a quien le ha abierto su corazón en distintos momentos.

Lea también: “El gran fracaso”: La Negra Candela ‘sepultó’ a ‘La Casa de los Famosos’ de RCN con polémicas declaraciones

Vale la pena recordar que al inicio del programa reveló que se había dado una nueva oportunidad en el amor con quien era su pareja, por lo que le reveló a su nueva amiga:

“Yo cuando acepté esto yo estaba mal, separada. Yo dije me voy para allá cuatro meses y definitivamente esto se rompe y ya, eso fue yo le dije”, comentó Sandra mientras también dejó saber que el 13 de enero regresó con su expareja, pero el 20 del mismo mes fue cuando le confesó que haría parte del reality, por lo que las peleas comenzaron de nuevo.

“Le dio de todo, duramos peleados como dos días, que cómo se le ocurre”, explicó la modelo mientras relataba que a pesar de la reacción de su pareja, le dejó claro que era una decisión tomada hace rato y no había marcha atrás.

“Ya después con cabeza fría yo le dije, no hay otra opción, yo ya firmé un contrato y no me puede echar para atrás, no es si quiero o no quiero, es algo que ya está”, afirmó para luego revelar que está a la expectativa de lo que pueda pasar con su relación, pues al final él le manifestó su apoyo, pero cualquier cosa puede pasar.

Lea también: “Bajémosle al sarcasmo”: Martha Isabel Bolaños se enfrenta a Karen y Sandra en ‘La Casa de los Famosos’