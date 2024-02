“No me interesa como vio Colombia lo de ayer”: ‘La Segura’ habla de lo que pasó con Omar Murillo y Mafe Walker

Tras la finalización de la gala central de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia y específicamente en horas de la madrugada la creadora de contenido digital Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’, sostuvo una intensa conversación en la que abrió su corazón.

Puede leer: “Eres un hipócrita”: Sandra Muñoz responde a Julián Trujillo tras nominarla

Se trata del actor Omar Murillo, mejor conocido como ‘Bola 8′, con quien se sentó a trata lo ocurrido temprano cuando entre dimes y diretes sostuvieron una acalorada discusión tras los hechos del “Cara a Cara” en el que el actor no siguió la estrategia del juego y votó por Martha Isabel Bolaños y no por Mafe Walker.

Es de recordar que el equipo Infierno quedó en evidencia en televisión nacional cuando el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia reveló que los miembros del equipo violaron la normativa al revelar el voto y ante esto ‘La Segura’ reiteró que todo lo que hizo fue por su equipo.

“A mí no me interesa como vio Colombia lo de ayer, porque yo lo hice de corazón y lo hice por mi equipo, o sea, yo no quiero ser algo que no soy, yo no quiero tomar decisiones porque las cámaras me están viendo o porque el otro no sé qué, o porque el otro no sé cuántas, yo quiero ser yo y que me amen por lo que yo soy y no porque lo que no soy”, reveló ‘La Segura’.

Seguidamente hizo mención a la manera en la que se ha acoplado con todos sus compañeros y la forma en la que se apoyan unos a otros, por lo que siente temor de que en poco tiempo eso se acabe y empiecen las diferencias y rivalidades.

Puede leer: “Aquí mandamos todos”: Omar Murillo bajó de la nube a ‘La Segura’ y la hizo llorar

“Yo creo que si algo hemos demostrado nosotros es ser un gran equipo, no solo en los juegos, sino también de corazón, a mí lo que más miedo me ha dado es que se nos desplome en cualquier momento ¿Me entendés? Porque para mí han sido como un soporte, y sé que, para todos, aunque no lo digamos, no tenemos a nadie más”, indicó ‘La Segura’