“Eres un hipócrita”: Sandra Muñoz responde a Julián Trujillo tras nominarla

A días del “Cara a Cara” de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se sigue evidenciado la molestia unos participantes con otros, y es que lo que hizo el equipo Infierno y las consecuencias que pagaron por violar la normativa del programa dejó los ánimos caldeados.

Sandra Muñoz fue una de las más perjudicadas al quedar nominada luego de la anulación de votos a Mafe Walker por parte del ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia. Se estimaba unos cuatro nominados en placa, y terminaron siendo ocho tras la decisión.

Recientemente el actor Julián Trujillo decidió acercarse en el baño a Sandra Muñoz para limar asperezas. “Sandrita” es la forma en la que el actor la llamó y con la que la participante le contestó “No me digas Sandrita, que para mí tú eres un hipócrita”.

Ante esto Julián Trujillo le respondió de una manera afectiva y conciliadora, pero Sandra Muñoz continuó con “Se terminó, la relación”. Seguidamente el actor concluyó de una manera pacífica ante la ofensa con un “Bueno, entonces te voy a decir Sandra”, pero ella no se quedó callada y reiteró “La mínima amistad” y Julián le pidió hablar al respecto.

Pero no tardó mucho Sandra Muñoz en darle los motivos de su negativa indicándole que en muchas oportunidades ella se acercó a pedirle que se abriera un poco más, y le agregó otra frase.

Durante su entrevista en el confesionario de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia Sandra expresó otros motivos de molestia, y criticó que el actor la haya nominad.

Tras anularle los votos hacia Mafe Walker por parte del equipo Infierno, así como la nominación a ‘Camilo Díaz, más conocido como ‘Culotauro’, por parte de la líder de la semana Nataly Umaña, el equipo Cielo pasó a hacer sus respectivas nominaciones y el nombre que más retumbó fue el de Sandra Muñoz.

La participante ha sido no solo la encargada de la cocina, sino una de las que ha hecho las críticas más duras en competencia y especialmente en esa actividad, por lo que al llegar el turno de Julián Trujillo pasó a nominarla.

“Por ejemplo ahorita ‘yo vivo en la Tierra’ ¿Sí me entiendes? ‘Yo vivo en la Tierra’ como queriendo decir que tú vives en otro planeta, como si fuera una loquita, y no me parece eso, me parece fuerte el comentario”

— Julián Trujillo