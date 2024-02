“Aquí mandamos todos”: Omar Murillo bajó de la nube a ‘La Segura’ y la hizo llorar

La actividad del “Cara a Cara” derivó en quiebre dentro del equipo Infierno de ‘La Casa de los Famosos’ esto después que el actor Omar Murillo, más conocido como ‘Bola 8′, no siguiera los lineamientos impuestos por los demás en nominar a Mafe Walker, decidiendo hacerlo por Martha Isabel Bolaños.

Puede leer: Así fue el beso de Martha Isabel Bolaños y Juanda ¿Traicionaron a Isabella?

Tras finalizado el programa algunos miembros de Infierno se sentaron alrededor de la mesa y propusieron que cada equipo cocine su propia comida y entre tantas propuestas y decisiones el estallido llegó.

El actor reiteró que las decisiones se toman en colectivo, y que la permanencia de cada uno de ellos es referencia de eso, ya que nadie tiene una jerarquía superior a los demás por lo que nadie debe decidir por el otro.

“Aquí nadie manda a nadie, lo que sí hay que llegar es a un consenso, porque si quieren hacer sus cosas solas, pues entonces no vengan para acá, vayan para sus casas donde ustedes mandan, donde cada uno manda, en su casa ¡Aquí mandamos todos! Aquí no es ‘es que soy yo más, es que lo que yo diga’, porque me da mucha pena, aquí nadie manda, es una cosa de equipo, es La Casa de los Famosos Colombia, aquí no es la casa de Omar Murillo ni la casa de La Segura ni la casa de Juanda ni la casa de Melfi es La Casa de los Famosos”, dijo Omar Murillo en el comedor.

Sin embargo, la discusión se extendió y escaló otros niveles cuando en la habitación los dimes y diretes continuaron pues hablaron de bajar los egos, lo que desencadenó en una discusión directa entre Omar Murillo contra Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’ y Karen Sevillano.

“¿De quién dependo? ¿De ‘La Segura’? ¿De Karen? No dependo de nadie, por favor” — Omar Murillo

“Bájale a tu ego, igualito que yo” — ‘La Segura’

“Ego no mi amor, mírate tú primero si tienes ego, pero no mires ego en mí, te lo digo con respeto” — Omar Murillo

“Ojalá así le hablaras a los demás que te tratan con menosprecio” — Karen Sevillano

“Claro, yo no heredo los odios. A quien le tengo que decir las cosas se las digo porque se lo merece, así de sencillo” — Omar Murillo

El actor decidió salir de la habitación dejando la discusión a terminar y ‘La Segura’ terminó llorando tras la discusión por lo que tuvo que ser consolada por sus otros compañeros.