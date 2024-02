Jorge Enrique Abello contó detalles de su experiencia como Drag Queen en ‘Yo soy Betty, la fea’

Jorge Enrique Abello nació en Bogotá en 1968 y desde muy joven supo que su pasión era la actuación. A lo largo de su carrera ha participado en numerosas telenovelas y series, entre las que destacan “Betty la fea”, “La costeña y el cachaco” y “Operación Pacífico”.

Además de ser un gran actor, Jorge Enrique Abello también es un activista social comprometido con diversas causas. Ha trabajado en proyectos para la protección de los derechos humanos y para la prevención de la violencia contra las mujeres.

Pero sin duda alguna, uno de los papeles más icónicos de Jorge Enrique Abello fue el de Armando Mendoza en “Betty la fea”. Su actuación como el galán arrogante e insoportable enamoró a miles de fans alrededor del mundo y lo convirtió en uno de los actores más reconocidos de América Latina.

En una entrevista que concedió el reconocido artista confesó como fue la escena en la que tuvo que actuar de Drag Queen. Cabe mencionar que los Drag Queens son artistas que se visten y actúan como mujeres exagerando los rasgos femeninos. Pero no se trata solo de ponerse una peluca y unos tacones, es todo un arte que requiere mucha habilidad y creatividad. Desde el maquillaje, la ropa, los accesorios, hasta la actuación en sí misma, todo debe estar perfectamente coordinado.

“Mira yo he hecho escenas escabrosas en mi vida y no le tengo ningún pudor sabes y esa era muy divertida”, comenzó diciendo el reconocido artista, también menciono que la escena se la plantearon Julián Arango y Fernando Gaitán mientras compartían un par de copas en un bar.

“Ellos me retaron y dijeron que yo no era capaz, pero me arriesgué y lo hice. Entonces llegó el momento y me consiguieron un traje que pesaba 17 kilos, con unos zapatos que tenían 20 cm de alto. Yo mido 1.82 y quedé como de 2.10, pero fue una gran experiencia”, finalizó el reconocido artista.

