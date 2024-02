¿Indirecta para Matías Mier? Con este video sobre un ex Melissa Martínez dejó confundido a más de uno Foto tomada de redes sociales @melissamartineza

Melissa Martínez ha sido una de las periodistas más reconocidas en el ámbito deportivo, llegando a ser parte de distintos canales deportivos de relevancia. Además de su gran trayectoria como periodista, su relación con el futbolista uruguayo Matías Mier dio mucho de qué hablar en su momento, sobre todo, cuando dicha relación llegó a su fin.

Con este video sobre un ex Melissa Martínez dejó confundido a más de uno

Pese a que cada uno siguió haciendo su vida, y que Matías haya publicado en sus redes sociales que va a ser papá junto a su nueva pareja sentimental, Melissa apareció con un reciente video un poco polémico, ya que muchos mencionan que iría dirigido a su ex pareja Matías Mier. Uno de sus seguidores le comentó “Cuando tenerlos CONFUNDIDOS es mi pasión” ella solo respondió con risas, dejando a la expectativa si el video tiene que ver con Mier, o no.

Así mismo le respondió “¿Cuál otra, hay personajes que nadie conoce” cuando le preguntaron “Cizañaaaa para que la otra piense cosas que no son”. Así que en pocas palabras no se supo si dicho video fue específicamente para el uruguayo, o para algún otro amor que haya tenido la periodista y no lo haya publicado en redes sociales como había estado acostumbrada con Mier.

Por el momento, Melissa no ha confirmado públicamente estar en otra relación sentimental de manera pública, ya que en su momento llegó a mencionar que las relaciones con tanta exposición mediática a veces no son tan buenas para llevarlas de la mejor manera.

