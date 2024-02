“En todas las audiciones me rechazaban”: Juan Pablo Urrego habló de sus miedos al interpretar a Rigo

El talentoso actor Juan Pablo Urrego se encuentra en la cúspide de su popularidad gracias a su sobresaliente actuación como el célebre ciclista paisa Rigoberto Urán en la aclamada serie biográfica “Rigo”. Su habilidad para encarnar al carismático deportista ha cautivado a los televidentes, quienes elogian su espontaneidad y autenticidad en pantalla, reflejando fielmente la personalidad del ‘Toro de Urrao’.

En una reciente entrevista, el actor de 38 años compartió los desafíos que enfrentó al asumir este exigente papel y los miedos que lo acompañaron durante el proceso de personificación.

Le puede interesar: Mauro Mejía, ‘Pedro Durango’ en ‘Rigo’ de RCN, factura su buena plata con este ‘negociazo’

“Es un privilegio que hayan pensado en mí para esta súper producción que narra la vida del gran Rigoberto Urán. Tuve mucha presión al comenzar a interpretar este personaje. Tenía mucho miedo de caer en la caricatura y evitar ser percibido como un chiste constante”, expresó Urrego.

Urrego destacó la importancia de mostrar diferentes facetas de la vida de Urán en la serie, desde sus momentos de alegría hasta sus experiencias más difíciles. “En la vida real, todos conocemos la personalidad extrovertida y divertida de Rigoberto, pero en la ficción, es necesario medir cada actuación para no caer en la saturación de chistes. Queríamos presentar un Rigoberto que también sufrió, lloró, se enamoró y enfrentó desafíos”, agregó la pareja de Manuela Valdés.

El éxito de la serie y la respuesta positiva del público en redes sociales y en la calle han llenado de satisfacción a Urrego. “Estoy feliz con los resultados. La gente me para en la calle para decirme cosas bonitas, lo cual es muy gratificante”, compartió.

Juan Pablo Urrego habló sobre los rechazos que ha tenido en su carrera

Además de entretener, Urrego resaltó el objetivo principal de la producción: inspirar a la audiencia y destacar la resiliencia de Urán como ejemplo para futuras generaciones. Al ser cuestionado sobre si comparte alguna característica con Urán, Juan Pablo mencionó que, como cualquier persona, ha enfrentado desafíos y luchado por su reconocimiento profesional.

El camino hacia el éxito no ha sido fácil para Urrego, quien recordó los constantes rechazos que enfrentó al principio de su carrera como actor. “Yo iba a la audición y a todo me decían que no, me rechazaban, a veces me miraban y me decían que no iba a funcionar. Pasaba un año asistiendo a audiciones y no conseguía trabajo. Es difícil porque los actores nos enfrentamos al rechazo constante”, compartió.

Urrego también reflexionó sobre sus inicios en la actuación, recordando cómo su interés por el teatro surgió desde una edad temprana y cómo un profesor influyó en su decisión de seguir esta carrera.

Como figura pública, Urrego reconoció los desafíos de la fama, incluyendo la constante atención del público y la necesidad de cuidar sus palabras y acciones en todo momento. Aunque disfruta del cariño de sus seguidores, admitió que en ocasiones le gustaría pasar desapercibido, especialmente en momentos íntimos.