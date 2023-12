La razón por la que tildan a Juan Pablo Urrego de “anti expresivo” con su novia Manuela Valdés

Juan Pablo Urrego es uno de los actores que actualmente está en boca de todos por su interpretación de Rigoberto Urán en la famosa serie ‘Rigo’. Los televidentes están pendientes de cada detalle como quiénes son las parejas en la vida real de sus protagonistas. En el caso del artista que da vida al ciclista en la producción de RCN, la actriz Manuela Valdés es quien conquistó su corazón, pero al actor lo tildan de ser “anti expresivo” con ella en las redes.

Los comentarios surgieron luego de que la modelo acudiera a las plataformas digitales para expresar su orgullo por el talento de su pareja, con quien tiene un relación desde hace siete años.

“La Manuela jovencita de la segunda foto, no alcanzaba a dimensionar el alcance del talento del Juanpita que la acompañaba ese día.Hoy, tanto tiempo después, confieso que no me dejas de sorprender. Me siento muy orgullosa de ti. ❤️ @juanpurrego”, escribió una de las protagonistas de la telenovela ‘Enfermeras’, acompañando el mensaje con dos fotos en las que aparecen juntos.

Aunque han mantenido el noviazgo con total discreción, Manuela se ha convertido en un gran apoyo durante la carrera artística del actor, de 37 años, a veces demostrado en redes, con textos muy cortos, pero con gran significado sentimental.

El mensaje con emojis de la comunicadora social hizo que Juan Pablo respondiera, pero de manera muy corta y directa. El recordado Leonardo Villegas, de ‘El Cartel de los Sapos: el origen’, solo contestó con dos emojis y enseguida los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar.

“Jajaja es un amor todo anti expresivo”; “Psss que romántico”; “El más expresivo”, comentaron los internautas en la cuenta personal de Instagram de Manuela.