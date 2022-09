“Es 85 % ficción”: La Negra Candela sale en defensa de RCN ante demanda por ‘Leandro Díaz’

La Negra Candela dice que es una adaptación de un libro y no una biografía Foto: Instagram @negracandelaoficial / @silvestredangond

Los ojos están puestos sobre la novela de ‘Leandro Díaz’ no solo por su indiscutible éxito, sino por la demanda que ahora pesa sobre la historia de parte de los familiares del fallecido compositor y cantante, es por ello que la periodista Graciela Torres Sandoval, ‘La Negra Candela’, ha aclarado algunas de las cosas sobre este tema.

Según la especialista en farándula la familia del compositor Leandro Díaz decidió que RCN está violando el derecho a la intimidad, y atentando contra la honra, el honor de la familia, delitos que están contemplados en el Código Penal, pero a su juicio el canal RCN no tiene responsabilidad en ello.

“La verdad es que el canal RCN no tiene nada que ver con esto, porque resulta que ellos se basaron el libro escrito por Alfonso Sánchez Baute un muy reconocido escritor —quien también tiene su primer libro que se llama ‘Al Diablo La Maldita Primavera’ éxito total como escritor de la región— quien decidió rendirle un homenaje a Leandro Díaz porque lo admiró como ser humano solitario y triste, pues bastante desagradecida la vida por lo que pasó”.

Graciela Torres Sandoval subrayó en que simplemente se trata de una adaptación literaria en la que se toman algunos elementos para nutrir la trama y que en esa manera logre posicionarse dentro del público, pero que no es una biografía como se le señala.

“Él escribió ese libro, los guionistas del canal RCN lo leyeron seguramente tomaron algunos apuntes, pero no se les olvide que no es una biografía como todos están pensando que son las historias de estos personajes ¡No! Eso es una adaptación, una investigación sobre la vida que ellos van enriqueciendo porque la novela tiene el 85 por ciento de ficción y el 15 por ciento es real, pero lo demás es ficción justamente para que tenga todos los ingredientes de una novela y cautive la sintonía, así que… ¡Ahí no pasa nada!”, aseguró Graciela Torres Sandoval ‘La Negra Candela’.