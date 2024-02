“Se nos fue un soldado”: las reacciones que dejó la salida de Gregorio Pernía de ‘La Casa de los Famosos’

Gregorio Pernía sorprendió a sus seguidores y a sus compañeros de ‘La Casa de los Famosos’ en Estados Unidos al anunciar que abandonaría la competencia, dejando a muchos con la boca abierta ya que se mostraba como uno de los participantes más fuertes. Esto generó una serie de reacciones en las redes sociales de parte de sus fans, muchos de ellos lamentando este suceso.

El colombiano se perfilaba como uno de los candidatos más probables a llevarse el premio de este programa, teniendo una gran base de seguidores en las redes sociales quienes con frecuencia le enviaban mensajes de apoyo, a pesar de que por las normas de este show no podía ver.

Puede leer: “No vengo a hacer amigos”: Gregorio Pernía sacó las garras con fuerte mensaje en ‘La Casa de los Famosos’

Sin embargo, poco antes de anunciar que abandonaría el programa, ‘El Titi’ como cariñosamente le dicen por su icónico personaje en la pantalla chica, había demostrado cierta actitud orientada a buscar la salida del programa, pidiéndole a sus compañeros y a sus seguidores que lo pusieran entre los nominados a salir del show.

Y a pesar que estuvo en riesgo la semana pasada, al final lo terminaron salvando de la eliminación. Pero su permanencia en La Casa de los Famosos no se extendió mucho, ya que de manera sorpresiva anunció que abandonaría el show.

A través de una entrevista justo después de salir de la casa, Gregorio Pernía contó que una de las razones por las que no quiso seguir adelante fue porque se sentía atrapado y que extrañaba a su familia.

“Cuando entré yo no pensé que me iba a dar tan duro, sentí que me arrancaron el corazón. (...) Jamás pensé que sufriera de claustrofobia, fue un impacto grandísimo, entonces soy un hombre libre. (...) Mis seguidores son parte de mi familia y me hacían mucha falta”, dijo el colombiano.

Lea también: ¿Cuántos tiene?: Ellas son las 4 mujeres que tuvieron hijos con Gregorio Pernía, una es actriz

Las redes reaccionaron a la salida de Gregorio Pernía de La Casa de los Famosos

Además de las reacciones tristes que generó el actor dentro del reality show tras su partida, muchos internautas en las redes sociales manifestaron su descontento y su tristeza por ver salir al colombiano, más aún de manera voluntaria.

En X, Instagram y TikTok, los usuarios de estas plataformas dejaron saber que se encontraban desconsolados por la partida Gregorio Pernía de La Casa de los Famosos, publicando mensajes de tristeza por este suceso, aunque algunos se mostraron contentos porque él ya no quería estar allí.

Que bruta soy estoy llorando a moco tendido…

La casa #LCDLF no va ha ser lo mismo sin ti #GregorioPernia te ganaste nuestro ❤️ pic.twitter.com/8iK74h3839 — Ana Maria Canseco 🕊️ (@AnaMariaCanseco) February 22, 2024

se nos fue un soldado de TIERRA 🌎GREGORIO PERNIA PAPITOOOOO! 🇨🇴#LCDLF4 pic.twitter.com/PgvCRJWZ39 — Mi tia Divaza (@Paulina10596800) February 22, 2024

Día 1 sin Gregorio 🥺. Pero es de valientes irse de un lugar donde lejos de darte vida, sólo te la está quitando. Grande Titi 🫶🏻#LCDLF4#GregorioPerniapic.twitter.com/rNNBC9IRZk — 🌟Majo🌟 (@Majsz24) February 22, 2024