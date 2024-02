“No vengo a hacer amigos”: Gregorio Pernía sacó las garras con fuerte mensaje en ‘La Casa de los Famosos’

Gregorio Pernía aprovechó que ‘La Casa de los Famosos’ no tiene tiene censura para compartir con sus colegas y sus seguidores un fuerte mensaje a propósito del tipo de ambiente que se suele vivir en este tipo de reality shows de competencias, dejando muy claro que no está interesado en cultivar relaciones, sino en ganar.

El colombiano logró abrirse paso entre las celebridades que figuran en este reality show presentado por Telemundo, en donde todos deben convivir bajo el mismo techo durante varios meses con el fin de que solo uno de ellos quede como el ganador, luego de una serie de rondas de eliminación.

Y si bien al principio de este tipo de programas todo parece ser agradable entre los participantes, llega un momento en el que alguno de ellos tiende a desviarse del camino para pensar en ganar a toda costa, tal y como se ha visto con anterioridad.

A propósito de esto, Gregorio Pernía compartió un fuerte mensaje con varios de los residentes de La Casa de los Famosos y con sus seguidores que lo ven a través de las diferentes cámaras, dando a entender que está al tanto del ambiente complicado que este tipo de programas puede generar.

“La Casa de los Famosos es el palacio de la hipocresía y de gente conveniente. Todo mundo intentando agradarle a todo mundo para no ser nominado y no juegan de frente, abrazando al contrincante y poniéndole las piernas encima al otro, y dándole besitos, y eso diciéndole: ‘¿y cómo es la vuelta?’” comenzó a contar el actor a algunos de sus compañeros.

También aprovechó para ahondar un poco más en este tipo de estrategias, revelando cómo suelen operar este tipo de participantes: “entonces, me voy escondiendo dentro de todos los jugadores tratando de hacer una cara bonita, y es conveniente y se trata de hipocresía”.

Gregorio Pernía dejó claro que no quiere amigos dentro de La Casa de los Famosos

En otra escena, se puede ver al colombiano reunido con sus compañeros en la sala, dando un breve discurso sobre el ambiente que se vive en este reality show, aprovechando la oportunidad para confesar que solo le interesa ganar.

“Yo desde el inicio dije: ‘voy por agua y voy por fuego, y no voy a desviarme’. Pero no estoy sonriendo, ni dando cariñitos, ni vaina de esas. Y ya de una vez hoy dije: ‘yo aquí no vengo a hacer amigos, todos van a ser conocidos para mí', porque me parece ser muy hipócrita y ponerme una máscara de cristal como ustedes”, dijo de manera seria Gregorio Pernía.

Finalmente indicó que planea jugar en equipo mientras sea necesario, pero con la convicción de “ahogar cada barco y a quemar las brujas en el fuego”, dejando entrever que intentará ganar a toda costa.