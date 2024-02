¿Qué le pasó? Yina Calderón contó lo que hace para cerrar un ciclo en su vida

La reconocida influencer Yina Calderón ha vuelto a llamar la atención en las redes sociales al compartir su peculiar método para cerrar capítulos en su vida. En un reciente video publicado en su historia de Instagram, la creadora de contenido confesó abiertamente su estrategia para dejar atrás momentos difíciles: cambiar radicalmente su apariencia física.

Calderón, conocida por su actitud audaz y positiva frente a la vida, reveló que cuando siente la necesidad de cerrar un ciclo en su vida, opta por un cambio extremo en su look, específicamente modificando el color de su cabello.

En el video, la influencer expresó: “Les voy a contar un secreto, cuando yo necesito cerrar un ciclo de mi vida... me cambio el look, parece muy raro pero yo me cambio el color de pelo... parece muy raro pero al otro día me levanto y literalmente olvidé todo, cerré el capítulo y ya no vuelvo más”.

La declaración de Calderón desató una ola de reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos elogiaban su valentía y positivismo para afrontar los cambios, otros expresaron preocupación por los posibles efectos negativos que esta práctica podría tener en su cabellera.

Yina Calderón desde sus redes sociales Yina Calderón reveló el adelanto de tiradera a sus críticos

Usuarios de las redes sociales especularon sobre los motivos detrás de esta decisión, sugiriendo que Yina podría estar atravesando un momento difícil en su vida personal, lo que la habría llevado a buscar una renovación física como parte de su proceso de cerrar ciclos y comenzar de nuevo con energías renovadas.

“¿Qué le pasó?”; “¿Por qué hará eso, qué culpa tiene el pelo?”; “Cada vez que salen de pelea las mujeres, terminan pintándose el cabello o cortarlo, es típico en algunas”, opinaron en las plataforas.

Sin embargo, no faltaron las voces críticas que cuestionaron la frecuencia y la intensidad de los cambios en el cabello de la influencer, advirtiendo sobre los posibles daños que esto podría causar a su salud capilar.

Ante la controversia generada, Yina Calderón no ha emitido comentarios adicionales al respecto. Sus seguidores están a la espera de ver el resultado de su próximo cambio de look, mientras continúan debatiendo sobre la efectividad y las posibles repercusiones de esta peculiar técnica para cerrar ciclos en la vida de la famosa influencer colombiana.