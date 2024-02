Pequeña fan de Karol G falleció, la ‘bichota’ tuvo un especial gesto con la niña

Karol G ha alcanzado numerosos logros tanto en su país como en el extranjero con su música, mostrando el gran potencial de las mujeres dentro del género urbano. Además de los numerosos récords que ha alcanzado con su música, ‘Mañana Será Bonito’ fue premiado con varios Grammy Latino y con el Grammy anglo a ‘Mejor Álbum de Música Urbana’. Además de su gran carrera como artista, Karol tiene una relación muy cercana con sus fanáticos, una de las más conocidas en redes fue una pequeña que padecía cáncer y era amante de la música de Karol G.

Le puede interesar: ¿Lincoln hacía lo mismo? Carolina Cruz quedó flechada con ‘sorpresota’ de su novio para San Valentín

Incluso, en algún momento Carolina se comunicó con la niña y le expresó sus deseos de conocerla, además de su agradecimiento por el apoyo a su carrera musical y la gran admiración que sentía por Emma, que estaba aguantando varios de los tratamientos para sobrevivir a un agresivo cáncer. La mamá de Emma compartió por redes sociales el momento del saludo de Karol G a la pequeña, y afirmó que fue un momento muy especial para su hija.

@luchandoconemmita @Karol G gracias por hacerle sus suelo realidad te amamos y te atesoraremos mucho @marianaecheve3290 por intentar llevarla al concierto lamentablemente no puede ir porque esta delicada hoy mas que nada emmita nevesita de ustedes 🙏🙏😭 ♬ sonido original - Luchando con emmita

Pero lamentablemente, en las últimas semanas, la madre de Emma también compartió que su hija habría fallecido luego de la pelea contra su enfermedad, con un mensaje se lo anunció a los seguidores de su cuenta de Tiktok dedicada a documentar todo el proceso de su hija en el hospital: “Hola a todos los angelitos de mi princesa Emmita. Hoy ganó sus alitas. Ya está con Diosito como lo decía ella. La voy a extrañar y llorar mucho. Gracias por tanto apoyo. Emmita se llevó muchos corazoncitos nobles. Millones de gracias por tener a Emmita en sus oraciones y en su día a día. Los quiero. Me duele, me parte el alma. No sé como podré. pero siempre, siempre, estará en mi alma y en mi corazón”.