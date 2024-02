¿Lincoln hacía lo mismo? Carolina Cruz quedó flechada con ‘sorpresota’ de su novio para San Valentín

La presentadora vallecaucana, Carolina Cruz, está que no cabe de la dicha luego de que a su puerta tocara un repartidor para entregarle una ‘sorpresota’, proveniente de su joven novio Jamil Farah, afamado piloto que no quiso pasar por desapercibido el día de San Valentín, a pesar de que esta celebración aún no se incorpora en su totalidad en la cultura colombiana. ¿Qué le dio?

Desde que unieron sus almas en 2023, Farah y Cruz, han hecho hasta lo imposible para que su amor perdure, a pesar de los impedimentos que tienen por delante, como sus ajetreadas jornadas laborales y la distancia, ya que Jamil tiene que ir de aeropuerto en aeropuerto para transportar a distintas figuras de la farándula criolla.

A pesar de esto, el hombre de 32 años, no quiere que la llama de su amor se apague, por lo que decidió ponerle madera a la fogata de su idilio con un detalle este miércoles 14 de febrero; sorpresa que para ‘Caro’, vale más que cualquier joya y así lo hizo ver en sus Historias de Instagram, plataforma en la que acumula 7,5 millones de seguidores.

“Los detalles. Presta atención a los detalles”, fue la descripción de Cruz para la publicación, en la que mostró el hermoso ramo de rosas con el que la sorprendió su amor, arreglo floral que venía acompañado de una emotiva carta. Cabe acotar que la nacida en el municipio de Tulua, decidió darle una nueva oportunidad al amor, luego de que para marzo de 2022, se diera a conocer el fin de su vínculo con Lincoln Palomeque, quien es el padre de sus dos hijos Matías y Salvador.

