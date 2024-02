“No está soportando”: Ornella terminó llorando tras ser calificada de envidiosa por parte de Martha Isabel Bolaños

Una nueva dinámica se vivió durante las horas de la tarde en ‘La Casa de los Famosos’ en las que un estante de palabras con las que definirían a sus otros compañeros sobre sus fotografías.

Puede leer: “Pobre del esposo”: Miguel Melfi habla de su relación con Nataly Umaña en ‘La Casa de los Famosos’

Poco a poco cada uno de los 21 participantes fueron pasando en la actividad, uno de ellos fue el comediante Camilo Díaz, más conocido como ‘Culotauro’, quien calificó a la líder de la semana Nataly Umaña, como una persona de poco fiar.

“Escojo a Nataly porque digamos que hay detalles que no me generan tanta confianza a comparación de mis otros compañeros que fue para mí como que muy evidente el hecho de que todos ayer estuviéramos apoyándonos entre todos y que la líder que pues siento que es la cabeza de la semana no estuvo”

— ‘Culotauro’