Martha Isabel Bolaños ha sido una de las actrices más reconocidas en el país por haber participado en diferentes producciones nacionales, pero sobre todo, por su papel de la ‘pupuchurra’ en Betty la Fea’. Pero desde hace unos años, la actriz llegó al mundo de los realitys donde ha desatado la mayor polémica posible, ya que su paso por ‘Master Chef Celebrity’ hizo que todos los participantes del programa y los televidentes la llegaran a tener en un mal concepto debido a su carácter.

Ahora que se sumó a la nueva apuesta del Canal RCN con la versión colombiana de ‘La Casa de Los Famosos’, la actriz sigue siendo polémica. Pese a que desde el primer capítulo le comentó a sus compañeros que se dieran la oportunidad de conocerla y no dejarse guiar por lo que se dijo de ella en el anterior reality del canal, se ha convertido en una de las participantes con más nominaciones y polémicas dentro de la casa.

Martha Isabel Bolaños de ‘La Casa de Los Famosos’ reveló la vez que conoció a Michael Jackson

La misma actriz en un reciente podcast comentó “Lo más bacano que me pasó gracias a Betty fue haber conocido a Michael Jackson. Yo estaba desayunando en el Bar Harbour en Miami con una amiga y fui a servirme el desayuno y los meseros eran colombianos que me vieron me reconocieron, se tomaron fotos. Me encontré con Chris Tucker y.me dijo ‘Michael está aquí, le hablé de tu y te quiere conocer’. Le dije bueno, vamos (...) cuando abrieron la puerta vi una gran mano blancoa y me saludó”.