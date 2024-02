Así fue el beso de Martha Isabel Bolaños y Juanda ¿Traicionaron a Isabella?

Juan David Zapata, más conocido como Juanda, se ha convertido en el soltero más codiciado en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia y es que, si bien algunos televidentes creen que su presencia en el programa sobra, para otros, y en especial para las mujeres del reality, parece que no.

Para los televidentes que ven el resumen en RCN, pero en especial a quienes siguen momento a momento la conciencia de los participantes, no es un secreto que la venezolana Isabella Santiago ha manifestado un interés emocional por el participante, pero este no le corresponde del todo, y tal parece que Martha Isabel Bolaños es la razón.

Recientemente estuvieron todos en el jacuzzi haciendo el juego de “reto o verdad” en el que a Juanda y Martha Isabel los tocó darse besos en el cuello por 10 segundos y eso encendió la llama, pues mas tarde Juanda le dijo a Martha que ella tenía el mejor cuerpo de ‘La Casa de los Famosos’, lo que desencadenó las inseguridades y celos de Isabella Santiago.

@canalrcn Beso de Martha a Juan David no cayó muy bien en Isabella | La casa de los famosos Colombia Sigamos descubriendo todo lo que pasa con los 22 habitantes de LaCasaDeLosFamososCol por el @Canalrcn y por la señal en vivo de ViX 24//7. ♬ sonido original - CanalRCN - CanalRCN

Antes de la actividad de “Cara a Cara” Martha Isabel estuvo haciendo la limpieza de los baños en compañía de Mafe Walker, pero en uno de los momentos la actriz debía ponerse un tapabocas a lo que el joven decidió ayudarla, pero dándole un beso en la boca.

El clip fue revelado en el ‘El After’ de ViX, programa que sigue tras la transmisión de RCN, en el que los presentadores Roberto Velásquez y Lina Tejeiro muestran todo sin ningún tipo de censura.

Mientras Roberto Velásquez indicaba que sí se trató de un beso por su parte Lina Tejeiro decía que no, por tener el tapabocas de por medio. Seguidamente mostraron una conversación entre la actriz y el cantante José Miel en el que ella le explicó los motivos por los que no ha tenido intimidad en mucho tiempo, pero dentro de su confesión indicó si tendría o no algo con Juanda.