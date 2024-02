“Por eso siempre lloro”: ⁠humorista de ‘Sábados felices’ recordó a su mamá y le aguó el ojo a las presentadoras de ‘Día a Día’

Hugo Neimer González, más conocido como ‘Lucimí' en ‘Sábados felices’, es actor, libretista, actor y humorista, profesiones que lo han llevado a ganarse un lugar en el programa insignia de las noches del Canal Caracol, donde se ha ganado el reconocimiento de los televidentes, por lo que en Día a Día recordó cómo fue su infancia y puso a llorar a los presentadores del matutino.

En medio de la entrevista en el programa conducido por Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez y Carlos Calero, el humorista abrió su corazón y reveló algunos de los momentos más difíciles que tuvo que vivir, que lo forjaron y que lo impulsaron a soñar en alto para llegar hoy a ser uno de los famosos actores de ‘Sábados felices’.

Lucumí dio a conocer que para sobrevivir tuvo que ejercer varios oficios, puesto que vendió chatarra, fue minero, entre otras profesiones antes de poder alcanzar el éxito y llegar a la televisión nacional, por lo que tras la pregunta de Catalina Gómez sobre a quién tiene que agradecerle, el humorista comenzó su narración emotiva para indicar que todo se lo debe a su mamá.

Con las lágrimas cayendo por sus mejillas, el actor dijo: “primero, le quiero agradecer a Dios, y luego a mi mamá... Ella sabe que yo la amo, la gente dirá: ‘Este man, tan llorón’, pero es que yo me acuerdo que a mi mamá le tocó venirse de La Toma, en Suárez, Cauca, a Cali a trabajar, siempre nos inculcó esa responsabilidad. Si ella no me hubiera inculcado eso, yo no sería la persona que soy hoy en día”.

Con sus palabras puso a llorar a las presentadoras de ‘Día a Día’, puesto que todas como madres sintieron la sinceridad de Lucimí, quien les dejó la lección de no perderse a diario la oportunidad de expresar su agradecimiento, para terminar diciendo:

“Siempre le agradezco mucho a mi mamá, por esa disciplina que nos inculcó, por eso siempre lloro cuando hablo de ella”.