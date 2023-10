“Yo solo quería estar con ella”: Humorista de ‘Sábados Felices’, reveló detalles del ‘amarre’ que le hizo su ex

El especial de Halloween del programa ‘La Red Caracol’ , dejó con los pelos de punta a los televidentes, luego de que los presentadores dieran a conocer la historia de un humorista de ‘Sábados Felices’, que durante meses había sido víctima de un ‘amarre’, el cual fue realizado por su expareja, ¿Quién es? ¿Cómo logró librarse del maleficio?

Se trata de Julián Madrid, cuenta chistes caleño, que lleva años siendo parte del elenco de este programa con su personaje ‘Piroberta’, quien aseguró para ‘La Red’, que durante meses había sido víctimas de una seguidilla de ataques espirituales que lo afectaron en su salud y que no creía fueran realizados por su exnovia, quien para los creyentes en este tipo de aspectos, no quería que estuviera con otra mujer,

“De pronto yo no lo veía, pero mi familia sí notaba mi cambio. Yo solo quería estar con esa persona, nunca estaba en mi casa y si me levantaba siempre pensaba en irme. (...) La bruja empezó a leerme el tabaco y empezó a decirme cosas referentes a esa persona, yo no le creí, pero me dijo algo que solo sabía yo: “¡Pilas! con esas camisas que le regalaron, tienen un trabajo”, yo me acordé de que esa persona me había regalado dos camisas”, afirmó Madrid.

El vallecaucano aseguró que para librarse del maleficio, tuvo que deshacerse de unas bolsas que habían sido implantadas en su casa y en su carro, las cuales tenían adentro tierra y huesos de dudosa procedencia. Sumado a una seguidilla de ‘limpias’, y sesiones espirituales.

