¿Lo sabía? Por esta razón los hijos de Silvestre Dangond tienen el mismo nombre

Silvestre Dangond es un cantante y compositor nacido en la Guajira, Colombia. Desde muy joven mostró su pasión por la música y comenzó a tocar el acordeón, instrumento típico del vallenato. A lo largo de su carrera ha lanzado varios álbumes, siendo uno de los más destacados en el 2010, que incluye éxitos como “La gringa”, “Que No Se Enteren” y “Esa mujer”.

Pero lo que realmente hace que Silvestre sea especial es su estilo único y auténtico. Su música es una mezcla de tradición y modernidad, con letras profundas y melodías pegajosas que hacen bailar a sus oyentes.

Además de su talento musical, Silvestre es conocido por ser una persona humilde y cercana a sus fans. Siempre se toma el tiempo de interactuar con ellos en las redes sociales y en sus conciertos.

A lo largo de su carrera, Silvestre ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluyendo varios Grammy Latinos. También ha colaborado con otros artistas de renombre como Nicky Jam y Maluma.

[ Famosa presentadora de Noticias Caracol fue pareja del empresario asesinado en el Parque de la 93, conozca de quién se trata ]

Pocas veces el cantante vallenato accede a hablar de su vida personal y menos de su familia, pero en esta ocasión se animó a compartir la verdadera historia detrás de los nombres de sus herederos, quienes llevan el mismo nombre por cuenta de una curiosa razón. Silvestre le relató a Eva Rey cómo terminó ocurriendo, y que su esposa lo secundó.

De hecho, sus tres hijos comparten el mismo nombre, el hijo mayor del artista se llama Luis José quien decidió emprender en la gastronomía. Silvestre aclaró que no es por ego que sus tres hijos llevan el mismo nombre. “Mira, mi primer hijo se llama así porque le quise rendir un homenaje a la amistad. Él, en verdad, lleva los dos nombres de mis mejores amigos: Luis Eduardo Alonso y José Alberto, por eso quedó así”, confirmó el cantante.

Su segundo hijo también se llama Silvestre José y este se llama de esta manera porque según el artista le quería poner su nombre, pero para que no quedara Silvestre Francisco, decidió ponerle Silvestre José.

Su tercer hijo se llama José Silvestre y tiene 11 años. Se sabe que el intérprete de ‘Ya no me duele más’, tiene una estrecha relación con él, tanto que lo incluyó en el videoclip de ‘Me tiene pechichón’.

[ “Llegaron los problemas a Urrao”: Televidentes aplauden el regreso de Carmelo en ‘Rigo’ ]

“El tercero simplemente fue como pereza, risas. Sencillamente, para no complicarnos le dimos la vuelta al nombre del hijo anterior y listo, quedó solucionado. La saqué fácil”, afirmó sobre el hecho anecdótico sobre sus tres hijos.