Famosa presentadora de Noticias Caracol fue pareja del empresario asesinado en el Parque de la 93, conozca de quién se trata

Alejandra Isaza es una reconocida presentadora, actriz y modelo, quien incluso fue participante en ‘Guerreros’ y finalista en el reality, ‘Chica E!’. La expresentadora de la sección de ‘Show Caracol’ fue pareja de Hernán Roberto Franco Charry, el empresario que falleció en medio de un atentado en la mañana de este miércoles 21 de febrero en el Parque de la 93 en la capital colombiana a manos de unos sicarios.

La modelo ha conquistado con su pasarela en varias ediciones de Colombiamoda y en la televisión nacional también fue reportera de Noticias Caracol para luego presentar las noticias del entretenimiento en las emisiones de los fines de semana, presentó el programa ‘Tigo Music’, y en Teleantioquia.

Hace cerca de 8 años sostuvo una relación sentimental con el empresario que se convirtió en el padre de su hija. Lo que parecía que sería una relación feliz, resultó envuelta en un problema legal de familia, puesto que la modelo en su momento denunció en Noticias UNO, que se separó de Franco, quien era auditor de importantes empresas en el país, para iniciar una nueva vida como madre soltera en Medellín junto a su pequeña Julieta.

Según ella, tiempo después, a base de engaños su pequeña regresó a Bogotá junto a su padre, quien terminó siendo víctima de la violencia y la delincuencia que azota en las últimas semanas a Bogotá, convirtiéndose ahora en titulares de noticias que narran el horror que vivieron decenas de ciudadanos mientras departían un tiempo en una cafetería y terminaron atemorizados en medio de una balacera.

Sobre lo sucedido, la modelo reveló a El Tiempo que: “Mi hija aún no sabe lo ocurrido... Me acabo de enterar de lo sucedido. Me estoy alistando para viajar de inmediato a Bogotá”.