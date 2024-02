“Cizañera”: Isa Sierra vuelve a ser señalada por televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ y piden que salga

La actriz Isa Sierra del éxito dramático ‘La Reina del Sur’, es una de las participantes de ‘La Casa de los Famosos’ y desde su llegada mostró mucha empatía y acercamiento con las creadoras de contenido Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’ y Karen Sevillano.

Ellas tienen un tema en común que protagoniza la mayoría de sus conversaciones y no es otro que Martha Isabel Bolaños, a quien han cuestionado de manera desmedida en sus reuniones de habitación.

Recientemente cada uno de los miembros de los dos equipos debieron portar un uniforme para sumarse a la prueba de liderazgo, y entre ellos Karen Sevillano, quien se rodea del equipo contrario al que pertenece.

Es por ello que en la terraza de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, justo cuando se disponía la competencia, que terminó en criticas por parte de los televidentes ante la carente organización y normas de la misma, sucedió un roce entre las mujeres.

“La Martha. A mí me dio una jueput@ emputeria porque lo volvió a hacer. Yo a ella no la odio, pero esa remalparid@ lo volvió a hacer. No me cae mal… pero estábamos en la competencia y Ornella le dijo a Karen que se veía hermosa de rojo, pero que se vería mejor con el negro y Marthica dijo ‘estoy totalmente de acuerdo’”, dijo Isa Sierra a sus compañeros en la habitación.

El clip de la conversación fue publicado en las redes sociales y como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar entre quienes critican la percepción que tiene Isa Sierra de Martha Isabel Bolaños.

“Esa niña sigue siendo niña y por ser niña es muy inmadura y super hiper mega fastidiosa”, “Esa niña debería ser la próxima en salir. Hasta ahora la noto”, “Ay Dios. Esa niña se comporta así, para verse adulta y caerles bien a ese cuarto” y“Si es fastidiosa y bien cizañera 😬 😬 😬”, son algunas de las reacciones que destacan en el post.

Esa Isa no tiene personalidad ella no le cae bien martha porq Karen y la segura no le cae bien esos team 🟡 son igual — lockye romero (@lockye) February 19, 2024

Esa isa sierra me cae como un culo, hp tan fastidiosa y lambona #LaCasaDeLosFamososCol — Pauu (@pauojeda26) February 20, 2024

Esa Isabella tan showsera Jajaja ya estaba haciendo escándalo por esa estupidez y “dice no me cae mal pero..” y empieza con esa grosería, además por qué se ofenden si es verdad lo que dice Martha, si fuera por Karen sería team🔥 #lacasadelosfamososcol #LaCasaDeLosFamososColombia — Blue🇨🇴 28A (@WhiteXD56) February 20, 2024

