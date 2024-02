Omar Murillo le cantó la tabla a Karen Sevillano por su actitud en ‘La Casa de Los Famosos’

Alianzas, estrategias, diferencias y en especial comparaciones son las que se están viviendo dentro de ‘La Casa de Los Famosos’, ya que los 21 participantes que siguen en pie tras la primera eliminación, que recayó sobre el actor Narén Daryanani, siguen buscando permanecer en competencia.

Las presentadoras de ‘La Casa de Los Famosos’ anunciaron en el más reciente capítulo cómo será la dinámica en los próximos días, quedaron de la siguiente manera: martes, prueba por presupuesto; miércoles, cara a cara y nominado por Colombia.

Jueves, prueba por equipos por beneficios; viernes, fiesta temática; sábado, prueba de salvación y el domingo la eliminación. Esto causó intriga entre los miembros del equipo Infierno que debatían a cuáles personas del equipo Cielo nominar, ya que buscan a los menos fuertes para medirse con el único nominado que hay a la fecha que es el panameño Miguel Melfi.

Sin embargo, dentro de la conversación se dio un momento que algunos televidentes estaban esperando y no es otro que alguien se enfrentara a Karen Sevillano, quien ha resaltado por sus ocurrencias desde el primer día. El encargado fue el actor Omar Murillo, más conocido como ‘Bola 8′.

“Tienes que tener la capacidad también de entender a los demás, o sea, no siempre tú tienes la razón, por eso, es que la negra siempre quiere decir como que ‘es así’. Negra, y me encanta por cómo hablas, pero es que no se trata de que tú tengas la razón o yo la tenga, tienes que aprender también a escuchar, porque siempre hablamos y parece que debatiéramos a quién quiere tener la razón y te lo digo con amor y es de verdad muy en serio, lo que te hablo”, le dijo Omar Murillo a Karen Sevillano.

Entre tanto la creadora de contenido trataba de interrumpirlo una vez más para presentar sus argumentos, pero Omar Murillo seguía hasta llegar al comentario que hizo la líder de la semana Nataly Umaña.

“Karen, reaccionado así, te pareces a Martha” — Nataly Umaña

La comparación derivó en la reacción de Karen Sevillano dándole almohadazos a la cama, ya que aparentemente fue Miguel Melfi quien le pidió a Nataly Umaña que hiciera la referencia. Seguidamente Omar Murillo continuó presentado su reclamo, solo que en medio de las risas que produjo el comentario de Nataly Umaña.