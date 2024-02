¿Usted lo tiene? Se burlan de Laura Acuña por tener este hábito de “viejita”

Laura Acuña terminó siendo etiquetada como “viejita” por algunos de sus compañeros de oficina al comentarles que tiene cierto hábito particular que, según ella, le facilita una tarea rutinaria. Pero de acuerdo con algunos de los miembros de su equipo, está práctica no va acorde a su edad.

La presentadora ha dejado claro que este año comenzó de manera bastante movida para ella, compartiendo a través de sus redes sociales que no solo ha estado ocupada en su programa web, ‘La sala de Laura Acuña’, sino también con otros detalles como su participación en eventos de Carnaval, además de otras pautas publicitarias.

Sin embargo, encuentra momentos para interactuar con sus seguidores a través de diferentes dinámicas como sesiones de preguntas y respuestas o contando algunas anécdotas en sus historias de Instagram, muchas de ellas con desenlaces cómicos.

Y en esta oportunidad no fue la excepción, ya que Laura Acuña se tomó con humor que algunos de sus compañeros se burlaran de ella por tener un hábito que consideraron que es de personas mayores: hacer una lista de compras para el supermercado.

“Acá me están molestando en mi oficina que porque parezco una viejita haciendo la lista del mercado”, dijo la colombiana entre risas.

Laura Acuña explicó por qué hace una lista antes de ir a hacer mercado

De acuerdo con lo que comentó en su historia de Instagram, la modelo se encarga de hacer una lista de compras para tener una mejor organización al momento de llegar al supermercado, de modo que así evita comprar artículos que no necesita.

“Pues hago lista porque si uno va sin lista a hacer mercado se lleva lo que no necesita y termina llevándose como el tripe del presupuesto, ¿ustedes no hacen presupuesto? Yo no sé cómo hacen mercado estos”, dijo Laura Acuña entre risas.

También resaltó que hace esto con el fin de tener más control al momento de pagar y sacar cuentas respecto al monto final de sus compras.

“Yo sí hago listica, y voy poniendo lo que me hace falta, las cantidades, todo porque sino uno llega allá y se enloquece. Y cuando hay descuentos más todavía porque uno en su cabeza tiene unas cuentas, pero a la hora de pagar tiene otras”, dijo Acuña en el clip.