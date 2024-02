Tuvo que pedir ayuda: ‘La Segura’ pasó pena al hacer un desastre en el baño de ‘La Casa de los Famosos’

‘La Segura’ protagonizó un penoso momento en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, específicamente en el cuarto de baño, quedando muy apenada por un desastre que dejó en esta habitación, al punto de que tuvo que pedirle ayuda a uno de sus compañeros para poder solventar la incómoda situación.

La influencer es una de las 21 personas que aún siguen participando en este reality show que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, tanto por el formato y la producción del programa, como por lo que sucede dentro de la casa, desde tensión entre los participantes hasta momentos peculiares.

Y precisamente la creadora de contenido se encargó de protagonizar una de estas escenas hace pocas horas, ya que algo que parecía una inocente visita al baño, al final las cosas tomarían un pequeño giro incómodo, tanto para ella como para uno de los habitantes.

Todo comienza enfocando a La Segura yendo al baño, pero tal parece que tuvo cierta complicación para descargar el agua inodoro, algo que presentía justo antes de cerrar la puerta: “vamos a rogar para que el baño no se tape”.

Para solucionar esto, la joven tuvo que acudir a un compañero de su casa, Omar Murillo, también conocido como ‘Bola 8′. Luego de que ella le planteara la situación, el colombiano no necesitó utilizar un destapacaños, sino otra herramienta alternativa.

Simplemente tomó el recipiente donde se depositan las toallas y lo llenó con agua para echarla en el sanitario de modo que este pudiera tener más fuerza y los desechos de la colombiana pudieran irse a través del desagüe de manera exitosa.

La Segura contó que no es la primera vez que esto le sucede

Mientras Murillo se encarga de ayudarla de ir dejando el sanitario limpio, la creadora de contenido explicó frente a las cámaras que esta no es la primera vez que le sucede este inconveniente, indicando que en La Casa de los Famosos es la segunda vez que tiene problemas para descargar el agua del inodoro.

Incluso aclaró que antes de entrar en el reality ya había pasado por varios inconvenientes de este tipo: “Yo tapo baño hoy, mañana y pasado mañana (...) yo no he escuchado en la casa que alguien tape el baño que no sea yo. Con este cuerpecito tan chiquito, sin c*lo”.

Y mientras su compañero se encargó de la penosa situación, ella salió a buscar algunos productos de aseo para dejar limpia esa área del baño, tomando responsabilidad también por el inconveniente que presentó.