‘La Segura’ contó en ‘La Casa de los Famosos’ cuando le dispararon y casi muere

Natalia Segura Mena, más conocida como ‘La Segura’ es una de las participantes que se sumó al reto de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia y dentro de la convivencia con sus 21 compañeros ha ido contando varios detalles de su vida.

Recientemente reveló todo lo que vivió cuando le hicieron brujería junto a lo que pasó en momento y ahora ha contado la vez que quisieron matarla, por lo que quedó invalida de manera temporal.

“Pasó una moto, pasa lentico y se me queda mirando. Yo en mi cabeza me quedé quita y recordé lo que me habían dicho hacia tres meses. Cuando precisamente él vio que era yo y ahí en la esquina se devolvió, entonces yo me tiré, yo le alcancé a gritar ‘me van a matar’”, contó ‘La Segura’ mientras les mostraba a sus compañeros las partes de su cuerpo en las que entraron las balas.

Precisó que alzó el brazo para taparse la cabeza y se lanzó al puesto del copiloto. Narró además que uno de los disparos perforó un pulmón y que quedó incrustado antes de la columna.

“Me empecé a quedar sin respiración, porque un tiro perforó el pulmón. Entonces yo estaba como que entrando en paro respiratorio. Yo sentía que me estaba muriendo, pero era que me habían dado en la medula, había quedado invalida, o sea había quedado sin la movilidad de mis piernas y yo no me había dado cuenta, ahí sí me enloquecí. Y ahí le dije a Dios ‘si yo quedo invalida, yo me suicido’”, reveló ‘La Segura’.

Indicó que un cirujano y le dijo que la operaría, pero la intervención sería solo para sacar el proyectil, y que tenía que ser consciente y realista que nunca volvería a caminar.

“Yo lo miré y yo le dije que yo no le pedía a él que me dijera que yo iba a correr, pero que no me quitara la esperanza de algo, no importa qué, algo. Y que algún día yo iba a entrar por la puerta de él caminando”, contó ‘La Segura’.

¿Quién mandó a matar a ‘La Segura’?

Durante una entrevista, en noviembre de 2022, ‘La Segura estuvo de invitada en el programa de Elkin de La Hoz, mejor conocido como Dímelo King, y la creadora de contenido ofreció los detalles de lo que fue uno ese momento.

“Eso fue en Cali, eso fue hace 10 años yo tuve un novio de toda la vida, desde que estaba chamaquita a los 13 años. Tuve mi primer amor y él se metió con la persona que no se debió meter. Cuando yo me separé de él y como a los dos años fui a dejar de a mi mamá a una discoteca y alguien me pitó, entonces yo bajé la ventana y me dijo ‘Tú te llamas Nathalia Segura ¿Cierto? No de papaya escóndase’ y arrancó, yo literalmente me fui en pura y lo cerqué y le pedí que me explicara por qué, yo tenía como 20 años, eso fue en el 2013″, indicó ‘La Segura’.

Precisó que el hombre le mostró el Soat de su carro y le agregó que él sabía que una cosa grave le pasaría, pero que sintió empatía con ella por tener una hija de su edad, y que le preguntase a su expareja. Ante esto confesó que de inmediato lo contactó para hacerle un reclamo al respecto.

“Qué pasa por qué me tenía que meter en cuento si yo no tenía nada que ver. Él ya tenía su novia, de hecho, cuando yo terminé con él es porque dejé de amarlo y de sentir cosas por él como hombre. Entonces yo nunca más nada”, dijo.

Indicó que dos meses después, saliendo del negocio de comida rápida que tenía, le pidió a su abuela que la acompañara al carro, pero que esta se negó y que lo mismo ocurrió con su hermano. Sin embargo, se fue acompañada con otro de los trabajadores y momentos más tarde ocurrió el intento de asesinato.