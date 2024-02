Carla Giraldo no convence en ‘La casa de los famosos’ ni en su regreso a ‘MasterChef’

La actriz Carla Giraldo, recordada por su papel en ‘Me llaman Lolita’, se consolidó como la ganadora del reality de cocina del Canal RCN, ‘MasterChef Celebrity’ en el 2022, por lo que ahora está incursionando en el mundo de la presentación en ‘La casa de los famosos’, donde no ha terminado de convencer a los televidentes con la manera en la que se desenvuelve en vivo y en directo. Ahora que regresó al reality de cocina en Ecuador, dio de qué hablar nuevamente por su personalidad.

Junto a Carolina Acevedo, la actriz fue invitada a la versión de ‘MasterChef Celebrity’ en Ecuador para ser partícipes de uno de los capítulos, donde se encontraron con su chef mentor, Jorge Rausch.

Allí dieron asesoría a los participantes y fueron comensales de la prueba de campo, pero Carla Giraldo no llamó la atención por sus consejos sino por un pequeño desencuentro que tuvo con la actriz ecuatoriana ‘Gigi’ Mieles, quien le pidió asesoría tras un comentario de desagrado de la colombiana.

La manera en la que la presentadora de ‘La casa de los famosos’ respondió, no fue del agrado de la actriz ecuatoriana quien no dudó en dejar en el confesionario del programa la mala percepción con la que se quedó.

“Carla vino con una vibra como pasiva agresiva, como de que Ay, ¿qué es eso? sabe a mier… O sea di las cosas bien, si no te gusta, no te gusta pero no digas, ay sabe asqueroso”, dijo ‘Gigi’ mientras imitaba con ironía a Giraldo.

Rausch les dijo vaya a picar a ese par 0 dudas jaja #MCCelebrityEc pic.twitter.com/OVQqQ46ush — Ecuatorianosote 👹 (@ecuatorianosote) February 16, 2024

Como si fuera poco, la ecuatoriana no perdió la oportunidad de imitarla de frente y dejarle saber que su actitud “pasivo agresiva” la dejó “psicosiada” en la cocina, por lo que Carla Giraldo le aceptó que suele ser más agresiva que pasiva.