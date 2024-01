“Yo fui capaz” Sara Uribe confesó como logró dejar de consumir drogas

Sara Uribe empezó su carrera en la televisión como concursante del reality show ‘Protagonistas de Novela’ y también participó en el 2023 en el reality ‘Survivor’ de RCN. Fue entonces cuando las personas se enteraron de todo lo que estaba pasando en la vida de la modelo y ella reveló que le habían tenido que dar medicamentos psiquiátricos, para que pudiera participar sin problema en el programa.

Adicional, Sara Uribe tuvo una relación con el futbolista colombiano, Fredy Guarín, con quien tuvo un hijo, pero tras varios años de relación todo llegó a su fin. La presentadora también es conocida por su trabajo como modelo y por su presencia en las redes sociales. Tiene más de 5 millones de seguidores en Instagram y ha trabajado con varias marcas importantes.

Pero Sara Uribe no solo es una cara bonita. También es una madre dedicada y una defensora de los derechos de las mujeres. Ha hablado abiertamente sobre su experiencia como madre soltera y ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre la violencia doméstica y otros problemas que afectan a las mujeres.

De hecho, en una reciente dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, la famosa presentadora reveló detalles de su vida, un año después de sufrir problemas de salud mental. Todo comenzó con la pregunta de uno de sus seguidores, quien le mencionó a la mujer si aún estaba consumiendo medicamentos “¿Ya dejaste de consumir sertralina?”.

Ante ese cuestionamiento, Sara Uribe decidió contar detalles de su vida personal: “Déjame decirte que no consumo ninguna droga psiquiátrica, ni ninguna otra droga. Superé mi depresión, puedo dormir tranquila, respiro perfectamente, no me duelen mis huesos, tengo mi corazón sano, mis ojos me brillan y estoy bien de salud”.

Además, dejó una clara reflexión sobre el poder que tienen las personas para superar estos momentos de dificultad. “Si yo fui capaz, tú eres capaz de todo lo que te propongas en tu vida… Nunca he dicho que soy demasiado feliz, hay días en los que me levanto muy feliz y hay días en los que no me levanto tan feliz. Estoy en la búsqueda constante de estar bien y tranquila”, finalizó.