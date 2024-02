“Ordinaria” Andrea Valdiri se fue a los ‘mechonasos’ en plena boda de ‘La Tremenda’

Andrea Valdiri es una bailarina y modelo colombiana que se ha ganado el corazón de millones de seguidores en todo el mundo. Su estilo de baile único y su belleza deslumbrante la han convertido en una de las influencers más influyentes de la actualidad.

Pero su camino hacia la fama no ha sido fácil. Andrea ha tenido que trabajar duro para llegar a donde está hoy. Desde muy joven, demostró un gran talento para el baile y comenzó a tomar clases profesionales. Con el tiempo, se convirtió en una bailarina excepcional y comenzó a participar en competencias internacionales.

Pero fue en las redes sociales donde Andrea encontró su verdadera pasión. Comenzó a compartir sus videos de baile en Instagram y rápidamente se hizo viral. Su estilo único y su carisma natural la convirtieron en una sensación instantánea.

Desde entonces, Andrea ha trabajado con algunas de las marcas más importantes del mundo y ha colaborado con otros influencers famosos. Pero lo más importante para ella siempre ha sido su comunidad de seguidores, a quienes considera como su familia.

Recientemente, la influenciadora fue invitada al matrimonio de La Tremenda que hace poco generó controversia en la redes sociales por cuenta de las declaraciones en las que confesó haber drogado a su novio Luis Jordán Galván para obligarlo a tener sexo con ella.

A la ceremonia llegaron varios creadores de contenido, como el Sebastucho, Dos Rayos, Emiro Navarro, La Jesuu y Andrea Valdiri, quien se robó el show en la fiesta por llamar la atención al punto que acabó con uno de los momentos más esperados de la noche.

En el video que circula en redes sociales se ve cuando ‘La Tremenda’ lanza el ramo hacia atrás y varias mujeres lo esperan muy emocionadas. Dentro de ellas, estaba Andrea Valdiri, quien comenzó a pelear con las demás invitadas para quedarse con el ramo.

Lo que causó más polémica en toda internet, además del comportamiento de la barranquillera al pelear fuertemente el ramo, fue que luego apareció en otro video en el que dice que ella no quiere ese ramo y lo tira.

Esto generó bastante controversia entre los seguidores que cuestionaron la actitud de la Valdiri por su comportamiento errado en plena boda: " SOY LA ÚNICA QUE PIENSA QUE EL DINERO NO QUITA LO ORDINARIO? Qué comportamiento tan inusual para una boda”, “Ahhhh, pero no quería que le armaran show en su matrimonio 😒”, “😂😂Lo ordinario sale a relucir en el momento menos esperado”, “Definitivamente la plata no compra los modales” y “Tan ordinaria”, fueron algunas de las reacciones de los internautas al ver el video.