¿Andrea Valdiri está embarazada?: Así reaccionó Felipe Saruma cuando la confrontó

Andrea Valdiri y Felipe Saruma llevan ya más de un año casados y lo cierto es que por lo visto les ha dio muy bien, pues a través de las redes sociales, los dos creadores de contenido han mostrado su gran felicidad por estar juntos y por la linda familia que tienen. Además de tener ya dos hermosas hijas, la pareja podría estar pensando en sumar más bebes.

Para nadie es un secreto que una de las cosas que más caracteriza a Saruma y Valdiri, es la diferencia de edad, tema que muchos pensaron que no los llevarían a durar mucho en su relación, pero lo cierto es que Felipe ha demostrado ser un hombre completamente responsable.

¿Felipe Saruma y Andrea Valdiri esperan hijo?

Ahora que están mucho más estables respecto a su matrimonio, podría llegar un nuevo bebé a la familia, pues Felipe Saruma confesó que estos días había estado presentando varios síntomas extraños de mareo y ganas de vomitar, pues en la madrugada sí tuvo que levantarse.

Ante esto, un usuario en sus redes sociales aseguró que cuando los hombres presentaban estos síntomas era porque la mujer estaba embarazada. Ante esto, Felipe decidió enfrentar a Andrea preguntándole si era verdad lo que estaban diciendo.

Andrea Valdiri, con un tono burlesco, aseguró que le iba a dar trillizos, lo cual le generó mucha risa a Felipe. Por supuesto, la pareja aún no está esperando su primer bebé y por la respuesta de ‘La Valdiri’, por ahora no tienen planes de traer más bebés al mundo, pero no quiere decir que no estén en sus planes.