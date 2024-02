“Duele mucho”: Yeison Jiménez contó lo difícil de hacer empresa en Colombia y porque cerró uno de sus negocios

Yeison Jiménez es un cantante y compositor nacido en el departamento de Caldas en Colombia. Desde muy joven, mostró su amor por la música y comenzó a cantar en diferentes eventos locales. Con el tiempo, su talento y dedicación lo llevaron a convertirse en uno de los artistas más reconocidos del género popular.

Su estilo musical es único, combinando elementos de la música tradicional colombiana con ritmos modernos y letras profundas que hablan sobre el amor, la vida y las experiencias personales. Además, su voz potente y emotiva es capaz de transmitir una gran cantidad de emociones a través de sus canciones.

En una reciente entrevista que concedió el artista al reconocido medio de red+, confesó detalles de su vida como empresario y como ha logrado consolidarse en el mundo de los negocios: “El potencial del ser humano que soy realmente está en las empresas. A nivel empresarial soy un tipo muy organizado y muy visionario”.

El artista colombiano confesó que en la actualidad cuenta con 14 empresas: seis relacionadas con la música y las otras ocho, de otros temas.

“Eso genera una presión mental muy brava porque si yo paro, son más de 250 personas que están comiendo y a las que todos los meses debe llegarles su sueldo. Yo muchas veces no tomo vacaciones y no paro por no perjudicarlos a ellos”, confesó el artista al medio ya mencionado.

Hace algunos meses, el empresario habló de un nuevo negocio relacionado con la industria de las ópticas. Eran gafas con diseños únicos que estaban ancladas a su nombre, pero no prospero por problemas contables entonces disidió dar un paso al costado: “no voy más porque no me gusta perder el tiempo. Ya no hago parte de las ópticas y también me enfoqué en lo que sé hacer”.

También añadió que para ser un empresario exitoso, con obligaciones y un sinfín de compromisos, no ha sido una tarea fácil, pues el artista aseguró que a veces sentía tristeza por lo complejo que es hacer empresa en Colombia.

Actualmente, él ha venido trabajando en poder exportar miel: “estamos con el tema de exportación de miel. Quiero enseñarle a Colombia a producir miel. Es un trabajo muy fácil, vamos a enseñarle a madres cabezas de hogar y a jóvenes campesinos a hacer miel. Y vamos a hacer una miel con propósito”.

En medio de este proceso de reunir los documentos para llevar a cabo este proyecto, se ha topado con varios procedimientos que han tomado mucho tiempo y esto, no le ha permitido avanzar como él lo ha soñado.