‘Los de la culpa’ pegan el salto a la pantalla grande con película grabada en España

Aunque en el cartel oficial de la película ‘Los de la culpa’, se observa el nombre de seis comediantes, en la trama se trasladan sus más de 346.000 seguidores que siguen sus jocosas conversaciones de ‘panas’ en YouTube; plataforma que se les quedó ‘chiquita’, debido al ingenio innato que brota por las venas de Tato Devia, Ricardo Quevedo, Tavo Bernate, Iván Marín, Henry Delgado y Santiago Rendón.

Este grupo de comediantes trasladará a la pantalla grande una historia ficcional, la cual, de no tener esta concepción, podría ser el reflejo vivido de lo que harían en una situación que pone sus carreras y vidas en riesgo, el señalamiento de ser los asesinos de una reconocida actriz en España. En esta trama, este sexteto de humoristas, harán uso de sus habilidades para salvarse de una condena que no les corresponde, hasta el punto de planear su fuga a sabiendas de su inocencia.

La situación ya está dicha, el lugar, España, la misión, librarse de un fallecimiento que no les corresponde, el objetivo, hacer reír a millones de personas en el cine, tal y como lo hacen en la plataforma del botón rojo; pero ahora con un trabajo colaborativo con Take One Productions, en una producción que verá la luz el 21 de marzo en todos los cinemas a nivel nacional, pero de la que nos hablaron sus integrantes en entrevista para Pubimetro Colombia.

“Este es un proyecto más personal para todos nosotros, por lo que todos estuvimos al pendiente del contenido, en el tema de los diálogos había cierta familiaridad que le añadía más toques a la libertad de nuestras expresiones. Le dan a uno mucha libertad, ellos le permiten a uno ponerle su sello característico a los guiones y los libretos, pese a que ya hay una estructura, los personajes tienen inmerso algo característico de nosotros, a pesar de que en la película nos tenemos que interpretar a nosotros mismos el lenguaje que se maneja en la pantalla grande es distinto”, fueron las palabras de Iván Marín, para describir las sensaciones que le ha producido este nuevo proyecto, en el que ‘el parche’ y el ‘laburo’ se combinaron a la perfección.

“Somos unos amigos trabajando como amigos, lo que permite que las cosas fluyan por el factor amistad y no por el factor compromiso; no es porque nos toque, es por gusto y ‘compincheria’. A nosotros nos juntó Comedy Central en 2017, y allí nos dimos cuenta de que era muy rico trabajar juntos, que las cosas que hacíamos salían bien, eso llevó a pasar al teatro, luego a YouTube y ahora esta película”, fue el complemento que realizo entre risas Tato Devia.

¿Qué opinan sobre el posicionamiento de las producciones de humor en el cine colombiano?

Año tras año estos contenidos cinematográficos con toques humorísticos se siguen consolidando en Colombia , aunque las críticas siempre han estado a la vuelta de la esquina, al respecto, Ricardo Quevedo quiso cerrar nuestra conversación con una analogía que esperamos, querido lector, pueda convalidar o refutar bajo su criterio.

“Este es el camino natural, si algo nos ha mostrado la historia del cine es que la comedia abre espacio en todas las categorías. A partir del humor se pueden desarrollar otras habilidades; a pesar de que nosotros no seamos atores profesionales, sabemos resolver situaciones en el set basadas en las experiencias que hemos acumulado en los sketches y el ‘stand up’”, argumentó Quevedo.

“Hay público para todo, la gente busca las cosas con las que más e identifican, en Hollywood sucede mucho eso, hay comediantes que empiezan en el ‘stand up’ y terminan haciendo grandes producciones como los casos de Adam Sandler y Chris Rock”, complementó.