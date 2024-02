“Demasiado insegura”: Valeria Giraldo contó qué la hace ser tóxica con su pareja

La modelo Valeria Giraldo sorprendió a sus seguidores al abrirse sobre un aspecto de su personalidad que ella misma cataloga como “tóxico”. A través de sus redes sociales, la ex reina de belleza compartió que no le gusta que su pareja interactúe con otras mujeres en línea, específicamente dando likes o ‘me gusta’ a sus publicaciones.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, Giraldo confesó: “No me gusta porque un like significa me gusta y si te gusta es porque te gusta (risas) No me gusta. Si, yo creo que eso es algo tóxico que tengo, si veo likes en otras personas yo digo, ¿por qué? ¿te gusta? Es tóxico y es algo que no voy a cambiar”, dijo la ex Miss Universe Medellín 2023.

Estas declaraciones desencadenaron diversas reacciones en las redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la seguridad emocional de la ex pareja de ‘Westcol’ en una relación estable. Algunos señalaron que un simple like no necesariamente indica interés romántico, sino que puede ser un gesto casual de apreciación hacia una foto o contenido en general.

Un internauta expresó: “Imagínese lo insegura que es si con algo tan superficial como un me gusta se pone así, me imagino que se le ponga una mujer linda (que hay millones) en frente del novio se le baja la presión”.

Las opiniones sobre la postura de Giraldo fueron variadas, con algunos mostrando comprensión hacia sus sentimientos y otros criticando su percepción sobre la interacción en redes sociales. Sin embargo, la modelo se mantuvo firme en su posición, reafirmando que este aspecto de su personalidad es parte de quien es y que no tiene intención de cambiarlo.