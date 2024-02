“Lo que ella necesita”, tema de Luis Alfonso y Jessi Uribe que se convierte en consejo al oido para sus fans

Para septiembre de 2021, previo al fallecimiento del ‘Rey del despecho’ un año y par meses después, referentes de la música popular se reunieron para consolidar el tema ‘Guaro Remix’, canción cuyo video musical ya acumula más de 149 millones de reproducciones en la plataforma YouTube. Allí denotaban artistas de renombre como Luis Alberto Posada, El Charrito Negro, Jhonny Rivera, Yeison Jiménez, Alzate, Jhon Alex Castaño, Juan Pablo Navarrete, y Jessi Uribe.

Para ese entonces, el último en mención, venía con una seguidilla de ‘palos musicales’, que cada día lo iban posicionando en el género, y este junte histórico lo diferenciaría de la camada de cantantes que venían junto a él. El bumangués es consciente de que el apoyo mutuo entre colegas es fundamental para que el movimiento popular continúe en auge, por lo que son muchas las propuestas de colaboración que día a día llegan a la bandeja de entrada de su correo.

Esto le puede interesar: Yeison Jiménez hace historia en la música popular, siendo el único del género en estar en el ‘Top 50′ de Spotify

Dentro de esos mensajes, en los últimos meses destacó el de un ‘Señorazo’, oriundo de la ciudad de Popayán, Luis Alfonso, artista que al igual que Uribe tuvo su paso por el reality ‘ A Otro Nivel’, de Caracol Televisión; y precisamente este vínculo volvió a unir sus caminos, en un momento en el que el intérprete de ‘La Ex’, subirá un nuevo nivel en su carrera, con su álbum ‘Contentoso’.

En este compilatorio destaca su composición ‘Lo que ella necesita’, un tema que realizó en colaboración con Jessi, el cual fue lanzado hace pocos días en la ciudad de Bogotá, en un evento realizado en Playa MX, y en el que por supuesto Publimetro Colombia tuvo asiento de primera fila para llevarle a ustedes, queridos lectores, aspectos desconocidos de esta unión que promete ser una de las tonadas más escuchadas del año.

En ‘Lo que ella necesita’, no solo reposan más de 8 meses de trabajo de Luis Alfonso, para consolidar su nuevo trabajo, también está inmersa una historia realizada en conjunto con Jhonatan y Gabo, integrantes del grupo ‘Pasabordo’, letras en las que se narra una trama en la que muchas mujeres que estén en matrimonio pueden verse reflejadas; esa en la que su pareja deja atrás los pequeños detalles, ausencia que con el paso del tiempo lleva a un desenamoramiento sin retorno.

Puede leer:

Este trabajo colaborativo se convierte, si se quiere, en un halón de orejas a esos hombres que descuidan su hogar; y su grabación de video y audio en vivo pretende que sus palabras se conviertan en consejo para aquel que no ha abierto los ojos, y continúa descuidando a la persona a la que le juró amor eterno.

“En una relación considero que todo gira en torno a la mujer. Desde que ella esté feliz, uno es feliz. Hay cosas que uno debe ir cultivando día a día, por ejemplo yo a Paola Jara le escribo todo el tiempo a pesar de el ‘corre, corre’; quisiera de vez en cuando cocinarle, pero es que yo no sé de eso”, fue el relato de Jessi en el momento en el que le pedí un consejo para los hombres que aún no se dan cuenta de lo que están perdiendo en casa, por mirar a otras tierras, por así decirlo.

“Hay hombres que pueden sentirse frustrados en ciertas ocasiones, y habló por muchos. Pero, tienen que meterse esto en la cabeza, cuando usted tiene una pareja, su sueño, su proyecto y su trabajo es hacerla feliz; cuando usted ve a su esposa feliz, contenta y rozagante, sabe que está haciendo un buen trabajo. En mi caso puede haber muchas cosas que pueden generar dificultades, pero lo único que yo quiero, y que juré hacer, es que ella esté contenta”, complementó el ‘Señorazo’, quien está que no cabe de la dicha por compartir estudio y canción con Jessi Uribe.

Temas como este, en el que se demuestra que ir codo a codo por un objetivo, sumarle nuevos conceptos y calidad al género popular, son los que necesitan en este 2024, año que inició con polémicas y rencillas entre dos partícipes de ‘Guaro Remix’, Posada y Jiménez; hecho que generó indiferencias entre fanáticos, y un interminable rifirrafe por lo que muchos consideran una falta de respeto mutua.

Aunque no está implícito en este estreno, el junte entre Luis Alfonso y Uribe, se convierte en lo que la música de despecho necesita en estos momentos de diferencia, una canción que deje atrás los egos y ponga a estos ritmos a sonar en los parlantes nacionales e internacionales, tarea que no puede dejarse atrás por discusiones que al final de cuentas no aporta en lo esencial, el aspecto musical.