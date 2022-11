¿Complot en ‘La Descarga’?, usuarios comentan que hay más participantes de ‘A Otro Nivel’

‘La Descarga’ reúne los talentos más destacados de diferentes realities como ‘Yo Me Llamo’, ‘A Otro Nivel’ y ‘La Voz’, por eso suele ser bástate difícil la decisión de los jurados al solo tener un cupo limitado. Sin embargo, usuarios en internet no han entendido cómo funciona la dinámica en realidad y por qué la mayoría de los participantes vienen del segundo reality mencionado, lo que no les parece para nada justo.

Se supone que el programa reúne todos los participantes, tanto ganadores como no ganadores, para darles un nuevo chance de participar con su voz en otro concurso, en donde no solamente podrán su voz en el juego, sino su misma personalidad, ya que tendrán que entrar a una casa y convivir. Pero eso viene en la segunda fase.

Sin embargo, varios usuarios en internet han notado que no es justo que la mayoría de participantes vengan de ‘A Otro Nivel’, teniendo en cuenta que hay varios programas involucrados. Un caso en específico y conmovió a muchos en redes sociales, fue el caso de Camilo Sesto, ganador de ‘Yo Me Llamó' y quien no entró al grupo selecto de ‘La Descarga’.

“Lo que le hicieron a Camilo no tiene nombre” “A ver si entendí, ¿‘La Descarga’ es como a otro nivel pero en un disco y con mentores que no son de otro nivel?” fueron los comentarios de algunos que no parecían felices con las decisiones que estaban tomando los jurados.

Además de eso, varios que venían de ‘Yo Me Llamo’ quisieron presentarse no como el personaje, sino como un artista solista, pero Gusi no les permitió entrar.