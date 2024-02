”Contengo el aire”, Valentina Lizcano echó al agua a colega con el que tuvo mala experiencia en escena de besos

Valentina Lizcano ha logrado reconocimiento en televisión gracias a sus papeles en ‘Bichos Bichez’, ‘Aquí no hay quien viva’, ‘Arelys Henao: aún queda mucho por cantar’, ‘La nena’, ‘La reina del flow’, entre otras producciones donde ha demostrado que su paso como participante por el reality ‘Protagonistas de novela’, en el Canal RCN, no solo era para conseguir fama, sino para potenciar su talento y consolidarse como una de las actrices y presentadoras más queridas por los colombianos.

La también influenciadora fitness, siempre ha sido muy sincera con sus seguidores dentro y fuera de redes sociales, por lo que en entrevista con la emisora, ‘Los 40′, reveló que tuvo un colega con quien vivió un momento incómodo en la grabación de una escena que debía grabar con beso incluido.

La actriz narró que el mal aliento a causa de la bebida que ingerían en medio de las grabaciones le jugó una mala pasada y que a ella incluso a veces de seguro, también le pasaba.

“Hay un actor con el que repetí muchas producciones, en algún momento fue un gran amigo. Me acuerdo en la última producción que hicimos en Dulce amor, peleábamos un montón por el café... Debo decir, en defensa de él, que no me la está pidiendo, que a mí también me pasaba; que, a veces, se me olvidaba, después del cafecito, que ya venía la escena de beso”, mencionó Valentina Lizcano.

¿Quién es el actor con el que Valentina Lizcano pasó un mal momento por el mal aliento?

Jimmy Vásquez es quien ha compartido escenas con Lizcano en ‘Las muñecas de la mafia’, ‘Dulce amor’, entre otras producciones. Es reconocido también por sus papeles en ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, ‘El cartel’, ‘Escobar el patrón del mal’.

“Yo sí le he chupado trompa a ese man. En algún momento yo le dije: “¿Por qué siempre me toca con vos?, ¿cuándo me tocará con un bonito?”, acotó Valentina en medio de su entrevista para adicionar que cuando tienen esos pequeños momentos de mal aliento, toman medidas entre los actores para hacer la escena más llevadera.

“Nosotros sí nos mirábamos a los ojos muy honestamente y: “ay, marica, se me olvidó comerme una mentica, lo siento””, narró Lizcano a Los 40. Entonces, el compañero de grabación respondía: “Bueno, hágale, yo contengo el aire”.