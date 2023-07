“Por poco me dejan en la calle”: Valentina Lizcano se salvó de millonario robo y confesó quienes fueron sus “ángeles”

Valentina Lizcano es una reconocida actriz y presentadora quien ha participado en exitosas producciones como ‘El secretario’, ‘La reina del flow’, ‘Polvo carnavalero’, ‘Dulce amor’, entre otras. Roles, que busca integrar junto al de ser mamá de sus dos pequeños Salvador y Alma, con quienes trata de pasar el amor tiempo posible.

Si bien, la paisa sigue adelantando varios proyectos actorales esto no ha sido impedimento para darse a conocer a través de las redes sociales en donde suele promocionar algunas marcas y mostrar algunas de sus rutinas, sin embargo, dejó sorprendidos a sus seguidores, ya que por poco “termina en la calle”.

Por medio de su cuenta de Instagram en donde alcanza los más de 1.6 millones de seguidores aseguró: “El universo, Dios siempre me protege”. Seguidamente, a partir de un video indicó que estaba en shock, pues ella no suele compartir su celular con muchas personas, pues cuando la llaman de un número desconocido opta por no contestar, esperando que quien quiera que sea le escriba por WhatsApp.

Sin embargo, mientras que salía del gimnasio y se dirigía una tienda de utilidades para pastelería recibió una llamada desconocida a la cual decidió contestar aun así sin conocer el motivo por el que lo hizo: “Era del banco, preguntándome si yo aceptaba una transacción por un monto muy alto que estaban haciendo un pago por PSE”. Como era de esperarse el asombro por parte de la actriz no se hizo esperar dejando claro a la entidad bancaria que no sabía de qué se trataba y por supuesto, no era ella.

Posteriormente, Valentina se contactó con su asistente quien le confirmó que ese pago no había sido realizado desde sus cuentas. “Nos salvamos de un robo tenaz (…) un robo que me hubiera dejado muy mal”. Asimismo, resaltó que agradece tener las energías altas con las que se levanta a diario, resaltando que contestar esa llamada no fue coincidencia, por el contrario, todos los sabios, ángeles, maestros, es el universo protegiéndola.

Finalmente, la actriz aconsejó a sus seguidores para que esto no les ocurre revisar las cuentas enlazadas y ser conscientes de cada una de las señales: “Qué loco … En un par de segundos me hubieran dejado en la calle”. Sin dejar de lado, que agradeció al banco por notificarla y salvarla de lo que estaba sucediendo.

Y es que Lizcano no ha sido la única que ha hablado a través de sus redes sociales del robo a través de sus cuentas bancarias, pues hace pocos días Diva Jessurum denunció que le robaron 10 millones de pesos en varios elementos e incluso seguían intentando sacarle mucho más dinero. Por suerte, la actriz no tuvo que atravesar por esta situación.